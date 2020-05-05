В последние месяцы главной звездой чемпионата мира по мотогонкам стоит признать Фабио Куартараро. Да, с точки зрения результатов французу еще очень далеко до Марка Маркеса – но результативность испанца стала уже чем-то само собой разумеющимся и не вызывает прежних восторгов. Куартараро же не на шутку встряхнул весь этот клуб неудачливых соперников Маркеса. Дебютант, да еще и не хватавший звезд с неба в младших категориях, всерьез сражается с признанным лидером – такой сюжет не может не вызвать интереса.

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В итоге многие уже всерьез называют Куартараро главным соперником Маркеса в этом сезоне. Однако наряду с молодым французом, чьи успехи прямо-таки бросаются в глаза, в обойме Yamaha есть пилот, прогрессирующий не так зрелищно – но более методично. И не исключено, что находящийся на пороге серьезного прорыва. Речь о лидере заводской команды Маверике Виньялесе. Почему же мы вдруг решили обратить на него внимание? А вы проследите траекторию карьеры испанца – и сами все поймете.

Не успел расцвести, как начал увядать

Виньялес присоединился к пелотону MotoGP весной 2015 года, став пилотом команды Suzuki. В тот момент паддок еще не отошел от шока, вызванного появлением Марка Маркеса – который через два года после дебюта в топовом классе чемпионата мира уже был двукратным чемпионом. Поэтому в очередном талантливом испанце многие готовы были увидеть нового Маркеса, новую грозу всех авторитетов.

И хотя автором сенсации Маверик не стал, надежды в целом оправдал. Очевидная нехватка мощности не мешала Виньялесу время от времени привлекать внимание публики яркими выступлениями – к примеру, первой победой, когда в 2016 году в Сильверстоуне гонщик Suzuki не имел конкурентов в борьбе за первое место. Следующей зимой Виньялес перешел в Yamaha – и ни у кого не было сомнений, что японцы нашли более чем достойную замену ушедшему в Ducati трехкратному чемпиону Хорхе Лоренсо.

Виньялес после первой победы в MotoGP Фото: Suzuki MotoGP

Сезон 2017 года Маверик начал с двух побед подряд – а чуть позже по пути к третьей чуть ли не до слез довел своего титулованного напарника Валентино Росси. На Гран При Франции в Ле-Мане итальянец пропустил атаку на последнем круге, а в попытках удержаться на хвосте испанца допустил ошибку и упал.

Однако эти успехи как будто были выданы Виньялесу авансом в качестве компенсации за последующие неудачи.

Трассы, стоявшие в календаре первыми, больше других подходили мотоциклам Yamaha – в то время как Марку Маркесу и Андреа Довициозо в начале сезона пришлось потратить определенное время на привыкание к новым мотоциклам. И летом расклад сил резко изменился: лидеры Honda и Ducati начали обмениваться победами, а Виньялес и Росси стали попадать на подиум все реже.

При этом виновата в происходящем была не только команда. С одной стороны, ключевой проблемой были (и остались на пару сезонов) шины – после перехода с Bridgestone на Michelin инженеры никак не могли побороть ранний срыв покрышки в пробуксовку на разгоне и быстрый износ. Но с другой, и сам Виньялес в это время сделал одной из своих визитных карточек неважные старты, а в начале сезона как правило находился в далекой от оптимальной форме.

Yamaha Виньялеса после падения на воскресной разминке Гран При Арагона 2017 года Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Через год после яркой победы над Росси испанец закончил гонку в Ле-Мане седьмым и после финиша заявил: «Я смог улучшить свой темп по ходу гонки, только рискуя вылетом в каждом повороте. Это было ужасно – но я не хотел заканчивать гонку десятым. А чтобы подняться выше, нужен был запредельный риск – другого варианта не было». Впрочем, пилот вовремя осознал, что хлесткими интервью делу не поможешь.

Перезагрузка номер 2019

Перед прошлым сезоном Виньялес сменил стартовый номер (с 25 на 12) – символически подвел черту за неудачными сезонами и начал новый этап в карьере. Но были изменения и поважнее – испанец сменил гоночного инженера. При этом молодой пилот не побоялся отказаться от услуг Рамона Форкада, работающего в чемпионате мира уже три десятка лет, а в Yamaha воспринимавшегося как правая рука Хорхе Лоренсо. Ему на смену пришел Эстебан Гарсиа, с помощью которого Виньялес за несколько лет до этого стал чемпионом в категории Moto3. Это позволило избежать риска, что в новом сезоне пилот и инженер будут терять время на припоминание друг другу прежних промахов.

Маверик Виньялес и Эстебан Гарсиа на прошлогодних тестах в Малайзии Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Тональность выступлений в прессе тоже поменялась: «Мне стоило быть спокойнее – вне зависимости от того, как идут дела, – говорил пилот год назад в Катаре. – Когда даешь волю нервам, часто теряешь способность трезво соображать. Вот Росси постоянно улыбается – и мне поначалу это было странно: мы едва попадаем в первую десятку – чему нам радоваться? Потом я понял, что свою злость лучше оставлять на трассе, что в боксах от нее нет толка. Но на осознание этого ушло несколько месяцев!»

И хотя в прошлом году начало сезона сложилось для Виньялеса даже хуже, чем в позапрошлом (лишь один финиш в первой десятке – и то только на 7-м месте), подход гонщика к восприятию этих результатов явно изменился. В конце неудачного дня Маверик уже не фонтанировал негативом, стараясь сосредоточить внимание на положительных моментах и не делая из проблем трагедию.

На предпоследнем этапе сезона в Австралии Виньялес упал, пытаясь навязать борьбу Маркесу. Однако на фоне сильных результатов второй половины сезона эта ошибка погоды не сделала Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

И жизнь стала налаживаться. Шины Michelin перестали играть роль стены, о которую вся команда дружно билась головой – и Yamaha начала постепенно прогрессировать. С точки зрения статистики прошлый сезон в исполнении Виньялеса не выглядит радикально лучше позапрошлогоднего (две победы против одной, семь подиумов против пяти, 211 очков против 193-х) – но на деле разница гораздо заметнее, чем по турнирной таблице. И что еще важнее: уровень взаимопонимания и доверия между пилотом и командой сейчас гораздо выше, чем год назад.

Очередным позитивным сигналом стали предсезонные тесты – по словам Виньялеса, впервые за несколько лет он уехал из «Сепанга» (где проходила первая часть тестов) «не злясь на всех вокруг». При этом лучшее время в Малайзии показал Куартараро на Yamaha команды-сателлита Petronas SRT, а позже в Катаре быстрее всех оказался уже сам Виньялес.

Виньялес на прошлогоднем Гран При Малайзии, где он одержал вторую победу в сезоне Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Наверняка многие скептически отнесутся к тезису, что в этом году именно испанский пилот Yamaha станет главным соперником непобедимого, казалось бы, Маркеса. В конце концов, пока Виньялес ни разу не вступал в по-настоящему плотную турнирную схватку с шестикратным чемпионом мира. Однако талант Маверика никогда не подвергался сомнению, прогресс Yamaha в работе с мотоциклом за последний год очевиден, а атмосфера в команде свободна от прежней напряженности (чему дополнительно способствует контракт, продленный до конца 2022 года). И если суммировать все это, комбинация может оказаться весьма опасной для действующего чемпиона…

Кстати, на днях Маверик Виньялес дал эксклюзивное интервью российской редакции Motorsport.com. Выдержки из беседы испанца с комментатором Сергеем Беднаруком будут опубликованы на сайте завтра, а полную версию интервью можно будет увидеть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Напомним, что там же доступны записи легендарных гонок MotoGP и трансляции кибергонок с участием звезд чемпионата мира. А когда гоночный сезон все-таки начнется, «Моторспорт.ТВ» будет показывать в прямом эфире квалификации и гонки всех этапов MotoGP.