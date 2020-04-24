Как новые шины изменят расстановку сил в MotoGP

В 2020 году участники MotoGP получат новые задние шины. Компания Michelin подготовила задние покрышки измененной конструкции для всех команд. Новая резина обеспечивает лучшее сцепление с дорогой. И хотя обновленные шины получит каждый гонщик, одни могут выиграть от этого больше, чем другие.

На предсезонных тестах MotoGP наилучший темп продемонстрировали Yamaha и Suzuki. Эти мотоциклы получили преимущество благодаря компоновке своих моторов. Они используют рядные четырехцилиндровые двигатели, в то время как их соперники предпочитают V-образные силовые установки.

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Yamaha и Suzuki смогли быстро адаптироваться к задним покрышкам измененной конструкции благодаря тому, как байки ведут себя в поворотах. Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес, выступающий на Honda, так и не смог найти общий язык с новой резиной во время тестов. Испытания закончились тем, что в заключительный день испанец пересел на прошлогодний мотоцикл.

«Когда мы испытывали новые шины на мотоциклах 2019 года, у нас не было никаких проблем. У задней рещины для сезона-2020 очевидно больше сцепления с дорогой, – заявил Маркес. – Сейчас преимущество из этого извлекают Yamaha и Suzuki, но в долгосрочной перспективе новые покрышки помогут всем. Эти шины более стабильны».

Доводы действующего чемпиона мира поддержал руководитель программы Michelin в MotoGP Пьеро Тарамассо. «На тестах в прошлом году никто не жаловался на новые покрышки. Ситуация проявилась только в этом сезоне, – рассказал Тарамассо. – Я думаю, что это больше связано с адаптацией к новой резине. Дело не в том, что шины больше подходят одним, чем другим.

Если покрышки обеспечивают большее сцепление с трассой, то обычно это помогает всем. Каждый находит свой способ это применить. И как только все команды поймут, как использовать новые шины себе на пользу, прибавку получит каждый».

В начале 2020 года участники MotoGP успели провести тесты в Малайзии и Катаре, но не проехали ни одной гонки. Все весенние этапы отменили из-за пандемии коронавируса. На данный момент ближайшим Гран При в календаре мотоциклетного первенства значится заезд в Финляндии 12 июля. Если эта гонка состоится, ее в прямом эфире покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».