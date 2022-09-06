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MotoGP / Сентябрьские тесты в Мизано Отчет о тестах

Кадр дня: Марк Маркес впервые с мая проехал на байке MotoGP

Испанец принял участие в тестах с Honda спустя ровно 100 дней с момента, когда ездил на мотоцикле премьер-класса в прошлый раз

Герман Гарсия Казанова
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Кадр дня: Марк Маркес впервые с мая проехал на байке MotoGP
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После череды травм и их рецидивов Маркес принял решение, что прервет нынешний сезон и посвятит его восстановлению. 

Но команды MotoGP уже начали подготовку к чемпионату-2023, и в Honda дали понять, что на этой стадии помощь Марка является крайне важной. Медики допустили испанца к заездам, и в 9:45 по местному времени он выехал на RC213V с пит-лейна трассы в Мизано.

За 100 дней, что прошли с его последнего выступления в Муджелло, гонщику сделали операцию – уже четвертую по счету – на правой руке, а в преддверии тестов он провел подготовительные серии заездов на дорожном мотоцикле, чтобы оценить свою форму. 

Марк начал работу с серии в шесть кругов, после чего продолжил сравнительные испытания, чередуя Honda 2022 года и прототип для будущего чемпионата. 

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Герман Гарсия Казанова

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