Кадр дня: авария в первом повороте гонки MotoGP

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Японец Накагами стартовал на девятом этапе MotoGP лишь с 12-й позиции, но к первому повороту вышел на пятую. Увы, на этом его подвиги закончились: гонщик LCR Honda упал, его мотоцикл вынес с трассы Suzuki Алекса Ринса, а шлемом Такааки задел заднее колесо Ducati Франческо Баньяи. Для всех троих гонка на этом закончилась.

Больше всех не повезло Ринсу – на фото он запечатлен в полете. У испанца диагностировали повреждение запястья с подозрением на перелом.

На нашем кадре будущий победитель Фабио Куартараро и упустивший в самом конце подиум Алеш Эспаргаро успевают проскочить в первый поворот (справа), Накагами уже на асфальте, а Баньяя (слева) еще не знает, что спустя мгновение окажется вне игры.

Видео этого момента можно увидеть, например, здесь.

Авария в первом повороте с другого ракурса Фото: Gold and Goose / Motorsport Images