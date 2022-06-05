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MotoGP / Гран При Каталонии Самое интересное

Кадр дня: авария в первом повороте гонки MotoGP

Ошибка Такааки Накагами в Барселоне привела к сходу сразу трех гонщиков – очень зрелищному сходу

Кадр дня: авария в первом повороте гонки MotoGP
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Японец Накагами стартовал на девятом этапе MotoGP лишь с 12-й позиции, но к первому повороту вышел на пятую. Увы, на этом его подвиги закончились: гонщик LCR Honda упал, его мотоцикл вынес с трассы Suzuki Алекса Ринса, а шлемом Такааки задел заднее колесо Ducati Франческо Баньяи. Для всех троих гонка на этом закончилась.

Больше всех не повезло Ринсу – на фото он запечатлен в полете. У испанца диагностировали повреждение запястья с подозрением на перелом. 

На нашем кадре будущий победитель Фабио Куартараро и упустивший в самом конце подиум Алеш Эспаргаро успевают проскочить в первый поворот (справа), Накагами уже на асфальте, а Баньяя (слева) еще не знает, что спустя мгновение окажется вне игры.

Видео этого момента можно увидеть, например, здесь.

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Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

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«Он потерял все наше уважение». Авария в Барселоне разозлила MotoGP

«Он потерял все наше уважение». Авария в Барселоне разозлила MotoGP
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