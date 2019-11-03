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MotoGP / Гран При Малайзии / Новость

Зарко: Ко мне возвращаются ощущения топ-пилота

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Зарко: Ко мне возвращаются ощущения топ-пилота
Автор:
, Редактор
3 нояб. 2019 г., 16:18

По словам француза, мотоцикл Honda позволит ему вспомнить, каково это – бороться в числе лидеров.

Жоан Зарко летом покинул команду KTM в MotoGP, так и не сумев адаптироваться к австрийскому мотоциклу. Осенью он неожиданно заменил травмированного Такааки Накагами в команде LCR Honda.

Жоан Зарко по ходу нынешнего сезона был уволен из KTM, но получил возможность продолжить выступления в составе LCR Honda. Уже второй Гран При в новой команде принес ему выход в финал квалификации, а в гонке Зарко сражался за восьмую позицию. Однако он допустил столкновение с Хоаном Миром, упал и выбыл из борьбы.

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Несмотря на аварию, Жоан признался, что счастлив своей скоростью на японском байке.

«Я многому учусь и очень рад возможности ездить на этом мотоцикле, – сказал Зарко после гонки. – У меня получается работать с Honda, ощущения хорошие, и мои сомнения рассеиваются.

Я счастлив своему прогрессу, ко мне возвращается ощущение, что я топ-пилот. Я не задавал ритма в гонке, но ехал на пределе. Вид Фабио [Куартараро, выигравшего квалификацию] впереди очень мотивировал.

Я приспосабливаюсь к мотоциклу и определенно еще сделаю шаг вперед. Кто знает, может быть уже в Валенсии я смогу сражаться в семерке или даже пятерке лидеров. Задача – вновь попасть в финал квалификации, а также привыкнуть к мотоциклу настолько, чтобы все делать автоматически.

Здесь я не финишировал бы в 15 секундах позади лидера [как было с KTM], так что вновь чувствую себя топ-пилотом».

Последняя гонка Зарко с LCR Honda пройдет в Валенсии 17 ноября. Контракт гонщика на 2020 год в настоящий момент не подписан.

Прошедший Гран При Малайзии чемпионата MotoGP транслировался видеоплатформой «Моторспорт ТВ». Там же можно посмотреть повтор гонки.

Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Малайзии
Пилоты Жоан Зарко
Автор Сергей Иванов

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

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