Дебютант нынешнего сезона Хорхе Мартин упал в седьмом повороте по ходу субботней утренней тренировки. Медики диагностировали у него несколько трещин в костях правой руки и локтя – и запретили продолжать выступления.

В воскресенье вечером испанец прилетел в Барселону. Ожидалось, что уже в понедельник ему сделают операцию в специализированной клинике доктора Хавьера Мира.

Однако после осмотра выяснилось, что Хорхе, помимо прочего, сильно ударился головой, потому хирурги отложили вмешательство как минимум до среды.

Представитель Мартина рассказал журналистам испанской редакции Motorport.com, что гонщик едва ли сможет выступить на Гран При Испании. который стартует 30 апреля.

«Самое главное, чтобы Хорхе полностью восстановился, – объяснил он. – Для этого необходимо сделать операцию и посмотреть. как будет складываться последующий период. Мы не спешим. Если надо будет подождать Ле-Мана (следующего этапа сезона после Хереса – прим.ред.), то мы подождем.

Никто не будет торопить события только ради того, чтобы стартовать в Хересе. Пока ситуация остается непростой. потому можно почти с полной определенностью говорить, что он пропустит Гран При Испании. Но все же стопроцентной уверенности в этом нет».

Мартин завоевал поул на недавнем Гран При Дохи и финишировал в гонке на третьей позиции. Кто заменит его в Pramac в случае необходимости, пока не понятно. По мнению экспертов, главным кандидатом является тест-пилот Ducati Микеле Пирро.

Сезон MotoGP продолжится 1-2 мая. Квалификации и гонки Гран При Испании во всех классах чемпионата покажут в прямом эфире телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».