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MotoGP / Гран При Испании / Новость

Из-за перелома руки Маркес может пропустить до четырех гонок

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Из-за перелома руки Маркес может пропустить до четырех гонок
Автор:
, Редактор
19 июл. 2020 г., 16:58

Шестикратный чемпион MotoGP получил травму при падении в Гран При Испании

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес сломал руку во время первой гонки нового сезона, которая прошла в Хересе. По ходу заезда он дважды вылетал в одном и том же повороте. В первый раз он сумел вернуться в гонку и с 16-ой позиции прорвался на третье место. Но второй вылет закончился жестким падением.

По словам врачей Маркес сломал предплечье, что грозит ему пропуском не только следующего этапа, который пройдет на той же трассе уже через неделю, но и следующих гонок.

«Марк Маркес получил травму, судя по всему в результате прямого удара правой рукой о шину мотоцикла, что привело к перелому тела плечевой кости, – цитирует пресс-служба MotoGP травматолога чемпионата Хавьера Мира. – Это настоящий перелом – но без смещения, что дает нам надежду на то, что нервы целы и паралич руки не грозит. Однако уверенности в этом нет. Мы приняли решение отправить его в Барселону для дальнейшего лечения».

Главный врач MotoGP Анхель Чарте уточнил опасность травмы Маркеса: «Завтра доктор Мир отправится в Барселону для дальнейшего обследования и уточнения наличия повреждений мягких тканей. Пока невозможно сказать точно, сможет ли Маркес выйти на старт не только следующей гонки, но и этапов в Брно и Австрии».

Гонка MotoGP в Чехии запланирована на 9 августа. В Австрии пройдут два этапа 16 и 23 августа. Квалификации и гонки этих этапов (как и всех остальных этапов MotoGP) можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Пилоты Марк Маркес В Магазин
Автор Сергей Иванов

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