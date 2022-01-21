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MotoGP Новости

Из-за ковида у Миллера Ducati может перенести презентацию

Автор:
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Джек Миллер заразился коронавирусом и застрял в Австралии

Из-за ковида у Миллера Ducati может перенести презентацию

Гонщик Ducati Джек Миллер вернулся в свою родную Австралию в начале декабря, чтобы в том числе принять участие в чемпионате страны по супербайку. Он должен был вернуться в Европу перед презентацией команды, которая состоится 28 января, однако планы сорвались: Миллер заразился ковидом.

В социальных сетях Джек рассказал, что он болеет бессимптомно и даже может продолжать готовиться к старту нового сезона. Но из-за положительного теста у гонщика пока не будет возможности вернуться к следующей пятнице. Ожидается, что Ducati перенесет дату презентации – предположительно байк покажут после первых тестов MotoGP, которые пройдут с 5 по 6 февраля.

«Как вы понимаете, к сожалению, я все еще дома в Австралии из-за положительного теста на COVID-19, – рассказал Миллер в соцсетях. – Сейчас я не могу путешествовать и поэтому пропущу презентацию команды. Я хотел, чтобы вы знали, что у меня все хорошо, болею бессимптомно и могу продолжать тренироваться. Но не могу передвигаться между странами».

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