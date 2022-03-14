Источники: Yamaha повторяет ошибки Honda и Suzuki

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Фабио Куартараро в прошлом году выиграл с Yamaha чемпионат MotoGP, но новый сезон начал аутсайдером: в квалификации в Катаре он с трудом прошел через Q1, а в гонке только благодаря падениям Франческо Баньяи и Хорхе Мартина, а также сходу Джека Миллера смог финишировать в десятке.

Сам Куартараро уже не раз говорил, что проблема именно в мотоцикле Yamaha, который теперь уступает конкурентам. Это подтверждается и тем фактом, что именно француз стал быстрейшим из всех, кто выступает на Yamaha.

Ориоль Пучдемон из испанской редакции Motorsport.com поговорил не под запись с некоторыми сотрудниками команд, которые сошлись во мнении, что все дело в традициях японских производителей мотоциклов.

«Когда мотоцикл побеждает, японский производитель начинает сильно осторожничать при работе над моделью следующего года», – рассказал сотрудник команды Yamaha, который много лет до этого проработал в Honda.

«Японцы предпочитают эволюционное развитие техники, особенно когда достигают успеха, – согласился с ним другой человек в паддоке, который перешел из японской команды в европейскую. При этом непосредственно в гоночной команде работают европейцы, которые, напротив, стараются выжимать из конструкции максимум. И так достигается баланс.

В Ducati, Aprilia и KTM напротив бывают периоды, когда инженеры пытаются совершить техническую революцию. И это порой приводит к поражению. Просто посмотрите на то, что происходит с Ducati прямо сейчас».

Нынешние слова Куартараро очень похожи на жалобы, которые год назад приходилось слышать в отношении Suzuki от чемпиона 2021 года Хоана Мира. Через подобное прошла и Honda: долгие годы на байке этой марки успешно выступал Марк Маркес, а потому японцы только делали вид, что дорабатывают технику.

И когда Маркес из-за травм выбыл из борьбы, оказалось, что другие гонщики не могут быть быстры на Honda.

«Очень часто, получив от японцев новый байк, нам казалось, что изменились только наклейки на нем» – вспомнил о той ситуации на условиях анонимности сотрудник Honda,