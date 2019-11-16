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MotoGP / Новость

Источник: в Honda готовы взять брата Марка Маркеса на сезон-2020

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Источник: в Honda готовы взять брата Марка Маркеса на сезон-2020
Автор:
16 нояб. 2019 г., 12:59

Motorsport.com стало известно, что Honda близка к заключению контракта с Алексом Маркесом, братом шестикратного чемпиона премьер-класса, который заменит уходящего из гонок Хорхе Лоренсо.

Накануне Гран При Валенсии трехкратный чемпион Хорхе Лоренсо объявил об уходе из гонок. На его место в Honda прочили Жоана Зарко, который сейчас уверенно выступает в LCR Honda вместо травмированного Такааки Накагами, и Кэла Кратчлоу.

Однако вскоре появились слухи, что кандидатом на переход в заводскую Honda стал действующий чемпион Moto2, 23-летний Алекс Маркес. При этом он уже договорился о дальнейших выступлениях в младшей категории с Marc VDS.

Соглашение еще заключено, однако по данным источников Motorsport.com, сделка между Маркесом-младшим и Honda состоится в ближайшее время.

И Honda, и Марк Маркес открыто рассматривали возможность перехода Алекса в заводскую команду. Менеджер Альберто Пуч сказал: «Конечно, Алекс – это вариант. Его следует судить по собственным заслугам, а не по фамилии».

Марк Маркес настоял, что он никаким образом не будет влиять на выбор Honda. Но признал, что был бы рад увидеть брата своим напарником.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу видеть на этом месте своего брата, – сказал он. – Но я настаиваю, что никогда никого не принуждал к выбору в таких ситуациях, не буду делать это и сейчас. Кто бы ни стал моим напарником, его будут сравнивать со мной. А брата всегда сравнивали со мной».

Считается, что контракт с Алексом будет заключен на один год, поскольку у многих гонщиков MotoGP контракты истекают в конце 2020-го. Если о сделке будет объявлено в ближайшее время, у Алекса появится возможность выступить на тестах с Honda после Гран При Валенсии.

Что касается Зарко, то в паддоке появились слухи, что он может вернуться в MotoGP в следующем году в команду Avintia. При этом неясно, чье место он может занять в сателлите Ducati, поскольку у Тито Рабата и Карела Абрагама уже есть контракты на следующий год.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Жоан Зарко , Алекс Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Ориоль Пучдемон

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Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

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