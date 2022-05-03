Источник: Suzuki уйдет из MotoGP в конце 2022 года

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По данным источников MotoGP, компания Suzuki вчера объявила сотрудникам своей команды в чемпионате MotoGP о ее закрытии по окончанию этого сезона. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Известие для членов команды стало шоком. Причины такого решения в компании пока не объясняют, мы можем лишь предположить, что речь идет о финансовых соображениях.

Это уже второй уход Suzuki из премьер-класса мотогонок. Ранее производитель мотоциклов покинул чемпионат в конце 2011 года, но в 2015 вернулся обратно. В 2020 году гонщик Suzuki Хоан Мир выиграл чемпионский титул. Тогда же была одержана и победа в командном зачете.

В этом сезоне Suzuki также лидирует в командном зачете MotoGP, опережая Aprilia на 16 очков.

Судьба гонщиков, контракты которых истекают в 2022 году и очевидно теперь продлены не будут, остаются под вопросом. По слухам, Хоан Мир перейдет в Honda и станет напарником Марка Маркеса, заменив Пола Эспаргаро. Что будет с Алексом Ринсом совершенно неизвестно.