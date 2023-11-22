Источник: Honda назовет своего нового гонщика MotoGP в четверг
Как стало известно Motorsport.com, объявление о контракте с Лукой Марини стало неизбежным. При этом его самого в VR46 заменит Фабио Ди Джаннантонио
Главная кадровая интрига премьер-класса MotoGP последнего месяца должна разрешиться уже в самое ближайшее время. По ходу медиа-дня Гран При Валенсии две команды официально озвучат свои составы на 2024 год – а на тестах сразу после уик-энда новобранцы смогут поработать с новыми коллективами.
Началось же все полтора месяца назад, когда Марк Маркес объявил о разрыве многолетних отношений с Honda. Испанец продолжит карьеру в седле Ducati, выступая за сателлит Gresini, а его уже бывшей команде пришлось искать замену в ситуации, когда все ведущие гонщики уже связаны контрактами.
Поначалу говорили, что Honda попробует переманить из Aprilia Мигеля Оливейру, а затем главным кандидатом стал Фабио Ди Джаннантонио – тот самый, которому указали на дверь в Gresini ради места для Маркеса. Однако затем в этой истории появилось новое имя.
По ходу Гран При Малайзии паддок наполнили слухи, что японцы договорятся с Лукой Марини – сводным братом Валентино Росси, который с 2021 года выступает за семейную команду VR46.
Теперь можно с уверенностью говорить, что именно этот результат и оказался окончательным. Объявление о переходе 26-летнего Марини прозвучит уже завтра, при этом отступные для VR46 за расторжение контракта составят 500 тысяч евро.
Со своей стороны Лука потребовал двухлетнего договора и получил согласие Honda.
Le succès de Fabio Di Giannantonio à Losail devrait l'aider à rester en MotoGP
Круг замкнулся
Но самое интересное – вакансию в самой VR46 теперь займет Фабио Ди Джаннантонио. Итальянец набрал в последние недели отличную форму, а в Катаре впервые одержал победу в Гран При.
При этом, как говорят источники, всего две-три недели назад 25-летний римлянин уже практически смирился с потерей места в MotoGP и искал варианты в Супербайке или в тестовых бригадах премьер-класса.
Но сочетание факторов – переход Марини и собственный успехи – вновь сделали Диджу привлекательным для игроков чемпионата. При этом его контракт, как говорят, будет заключен всего на год.
Интересно, что в таком случае Маркес, Марини и Ди Джаннантонио просто поменяются командами, то есть круг переходов замкнется.
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Фермин Альдегер, Speed Up Racing
Новый игрок
Примечательно, что в VR46 также рассматривали в качестве кандидатов двух своих молодых воспитанников, которые в 2023 году выступали в классе Moto2.
Фермин Альдегер и Тони Арболино одержали в прошедших Гран При по несколько побед, хотя и не смогли помешать чемпионству Педро Акосты.
До недавнего этапа в Катаре именно Альдегера называли главным кандидатом в VR46. Он очень здорово смотрится в концовке чемпионата и, если верить слухам, уже заинтересовал другого сателлита Ducati, команду Pramac.
Но сложность ситуации испанца состоит в том, что у него уже есть действующий контракт на 2024 год со своим нынешним коллективом в Moto2 – Speed Up. Потому в случае приглашения Фермина в премьер-класс также пришлось бы платить отступные.
Учитывая, как раскатился Ди Джаннантонио, в итоге Альдегеру решили дать еще один сезон в молодежной категории.
Финал MotoGP, который назовет имя нового чемпиона мира, пройдет в ближайшие выходные на трассе Рикардо Тормо в Валенсии. Франческо Баньяя опережает Хорхе Мартина на 21 очко и может стать двукратным уже после субботнего спринта.
Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP
Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP
Стартовая решетка Гран При Малайзии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Малайзии MotoGP Стартовая решетка Гран При Малайзии MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии
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