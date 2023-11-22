Источник: Honda назовет своего нового гонщика MotoGP в четверг

Главная кадровая интрига премьер-класса MotoGP последнего месяца должна разрешиться уже в самое ближайшее время. По ходу медиа-дня Гран При Валенсии две команды официально озвучат свои составы на 2024 год – а на тестах сразу после уик-энда новобранцы смогут поработать с новыми коллективами.

Началось же все полтора месяца назад, когда Марк Маркес объявил о разрыве многолетних отношений с Honda. Испанец продолжит карьеру в седле Ducati, выступая за сателлит Gresini, а его уже бывшей команде пришлось искать замену в ситуации, когда все ведущие гонщики уже связаны контрактами.

Поначалу говорили, что Honda попробует переманить из Aprilia Мигеля Оливейру, а затем главным кандидатом стал Фабио Ди Джаннантонио – тот самый, которому указали на дверь в Gresini ради места для Маркеса. Однако затем в этой истории появилось новое имя.

По ходу Гран При Малайзии паддок наполнили слухи, что японцы договорятся с Лукой Марини – сводным братом Валентино Росси, который с 2021 года выступает за семейную команду VR46.

Теперь можно с уверенностью говорить, что именно этот результат и оказался окончательным. Объявление о переходе 26-летнего Марини прозвучит уже завтра, при этом отступные для VR46 за расторжение контракта составят 500 тысяч евро.

Со своей стороны Лука потребовал двухлетнего договора и получил согласие Honda.

Le succès de Fabio Di Giannantonio à Losail devrait l'aider à rester en MotoGP

Круг замкнулся

Но самое интересное – вакансию в самой VR46 теперь займет Фабио Ди Джаннантонио. Итальянец набрал в последние недели отличную форму, а в Катаре впервые одержал победу в Гран При.

При этом, как говорят источники, всего две-три недели назад 25-летний римлянин уже практически смирился с потерей места в MotoGP и искал варианты в Супербайке или в тестовых бригадах премьер-класса.

Но сочетание факторов – переход Марини и собственный успехи – вновь сделали Диджу привлекательным для игроков чемпионата. При этом его контракт, как говорят, будет заключен всего на год.

Интересно, что в таком случае Маркес, Марини и Ди Джаннантонио просто поменяются командами, то есть круг переходов замкнется.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Фермин Альдегер, Speed Up Racing

Новый игрок

Примечательно, что в VR46 также рассматривали в качестве кандидатов двух своих молодых воспитанников, которые в 2023 году выступали в классе Moto2.

Фермин Альдегер и Тони Арболино одержали в прошедших Гран При по несколько побед, хотя и не смогли помешать чемпионству Педро Акосты.

До недавнего этапа в Катаре именно Альдегера называли главным кандидатом в VR46. Он очень здорово смотрится в концовке чемпионата и, если верить слухам, уже заинтересовал другого сателлита Ducati, команду Pramac.

Но сложность ситуации испанца состоит в том, что у него уже есть действующий контракт на 2024 год со своим нынешним коллективом в Moto2 – Speed Up. Потому в случае приглашения Фермина в премьер-класс также пришлось бы платить отступные.

Учитывая, как раскатился Ди Джаннантонио, в итоге Альдегеру решили дать еще один сезон в молодежной категории.

Финал MotoGP, который назовет имя нового чемпиона мира, пройдет в ближайшие выходные на трассе Рикардо Тормо в Валенсии. Франческо Баньяя опережает Хорхе Мартина на 21 очко и может стать двукратным уже после субботнего спринта.