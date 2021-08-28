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MotoGP / Гран При Сан-Марино Новости

Источник: Довициозо поедет за Yamaha с этапа в Мизано

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Как стало известно Motorsport.com, гонщик и команда находятся на финальном этапе согласования условий сотрудничества

Источник: Довициозо поедет за Yamaha с этапа в Мизано

К середине нынешнего сезона MotoGP Yamaha внезапно столкнулась с серьезным дефицитом кадров. Из заводской команды ушел в Aprilia Маверик Виньялес, а прошлогодний вице-чемпион мира Франко Морбиделли, выступающий за клиентскую SRT, с июня продолжает восстановление после операции на колене и едва ли может рассчитывать на скорое возвращение.

У японского производителя есть опытные тест-пилот Кэл Кратчлоу, но он может заполнить лишь одну из двух вакансий. 

На таком фоне активизировались переговоры Yamaha с Андреа Довициозо. Год назад казалось, что итальянец очень многое теряет, требуя от Ducati повышения зарплаты. В итоге Довициозо не нашлось места в пелотоне-2021, но развитие событий удивительным образом обернулось в его пользу. 

Сейчас итальянец может диктовать Yamaha свои условия – одним из них является возможность выступать на байке самой свежей версии. Как сообщают источники Motorsport.com, стороны почти договорились о сотрудничестве и возвращения Андреа в MotoGP можно ждать уже в сентябре в Мизано.

Довициозо выступал за Yamaha в 2012 году, когда был гонщиком сателлита Tech3, после чего надолго ушел в Ducati. 

В этот уик-энд за SRT вместе с Валентино Росси этап проводит дебютант Джеймс Диксон, а на следующий Гран При Арагона Yamaha пригласила гонщика Moto2 Чави Вьерхе – он пока раздумывает, стоит ли пересаживаться в премьер-класс на байк двухлетней давности.

В нынешнем сезоне Moto2 испанец идет десятым, в его активе один подиум. 

Исходя из развития событий, в 2022 году Морбиделли составит пару Фабио Куартараро в заводской Yamaha, а Довициозо должен поехать за SRT (точнее говоря, за новую команду, которая придет ей на смену) с пока неизвестным напарником.

Этот уик-энд участники MotoGP проводят в Сильверстоуне. Следить за квалификациями и гонками всех классов вы сможете на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

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Маркес в тренировке упал на скорости в 274 км/ч

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Маркес в тренировке упал на скорости в 274 км/ч
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