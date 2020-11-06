Организаторы чемпионата мира по мотогонкам представили предварительное расписание турнира на 2021 год. В нем фигурируют 20 этапов – как и в изначальном календаре на 2020 год (включая финский этап, который в этом сезон должен был пройти впервые). Места проведения гонок и места этапов в расписании также в большинстве случаев совпадают.

Предварительный календарь MotoGP на 2021 год

Дата Место проведения 1. 28 марта Катар, «Лосаил» 2. 11 апреля Аргентина, «Термас-де-Рио-Ондо» 3. 18 апреля США, Остин 4. 2 мая Испания, Херес (Гран При Испании) 5. 16 мая Франция, Ле-Ман 6. 30 мая Италия, Муджело 8. 6 июня Испания, Барселона (Гран При Каталонии) 9. 20 июня Германия, «Заксенринг» 10. 27 июня Нидерланды, Ассен (ТТ Ассен) 11. 11 июля Финляндия, «Кюмиринг» 12. вторая половина июля будет объявлено дополнительно 13. 15 августа Австрия, «Ред Булл Ринг» 14. 29 августа Великобритания, Сильверстоун 15. 12 сентября Испания, «Моторленд Арагон» (Гран При Арагона) 15. 19 сентября Италия, Мизано (Гран При Сан-Марино и побережья Римини) 16. 3 октября Япония, Мотеги 17. 10 октября Таиланд, Бурирам 18. 24 октября Австралия, Филлип-Айленд 19. 31 октября Малайзия, «Сепанг» 20. 14 ноября Испания, Валенсия (Гран При Европы)

Единственное заметное изменение – отсутствие ясности по дате и месту проведения этапа в конце июля. Обычно в это время проводился Гран При Чехии в Брно – однако в последние два сезона неровный асфальт на этой трассе стал большой проблемой для участников. Контракт на проведение гонки истек – и MotoGP требует от ее организаторов обновить покрытие трассы. Но в связи со сменой регионального правительства реализация соответствующего проекта зависла.

Представители чемпионата также обозначили три резервных трассы, которые в теории могут принять 12-й этап чемпионата. Наряду с португальским Портиманом (который в этом году попал в календарь в силу пандемии коронавируса, но обычно этап MotoGP не принимает) в этом списке есть строящаяся трасса в Индонезии – и «Игора Драйв» под Петербургом.

О планах проведения гонки в Индонезии было объявлено полтора года назад – причем впервые участники чемпионата мира должны были приехать в эту азиатскую страну уже в 2021 году. «Игора Драйв» раньше в непосредственной связи с MotoGP не упоминалась. Однако сегодня генеральный директор компании Dorna (промоутера чемпионата) Кармело Эспелета заявил, что делегат по безопасности Международной мотоциклетной федерации уже побывал под Санкт-Петербургом – и у трассы в Ленинградской области есть все необходимые разрешения для проведения этапа чемпионата мира.