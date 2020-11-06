«Игора Драйв» объявлена резервной трассой для MotoGP
Появление петербуржской трассы в списке стало главным сюрпризом в момент обнародования предварительного календаря на 2021 год
Организаторы чемпионата мира по мотогонкам представили предварительное расписание турнира на 2021 год. В нем фигурируют 20 этапов – как и в изначальном календаре на 2020 год (включая финский этап, который в этом сезон должен был пройти впервые). Места проведения гонок и места этапов в расписании также в большинстве случаев совпадают.
Предварительный календарь MotoGP на 2021 год
|Дата
|Место проведения
|1.
|28 марта
|Катар, «Лосаил»
|2.
|11 апреля
|Аргентина, «Термас-де-Рио-Ондо»
|3.
|18 апреля
|США, Остин
|4.
|2 мая
|Испания, Херес (Гран При Испании)
|5.
|16 мая
|Франция, Ле-Ман
|6.
|30 мая
|Италия, Муджело
|8.
|6 июня
|Испания, Барселона (Гран При Каталонии)
|9.
|20 июня
|Германия, «Заксенринг»
|10.
|27 июня
|Нидерланды, Ассен (ТТ Ассен)
|11.
|11 июля
|Финляндия, «Кюмиринг»
|12.
|вторая половина июля
|будет объявлено дополнительно
|13.
|15 августа
|Австрия, «Ред Булл Ринг»
|14.
|29 августа
|Великобритания, Сильверстоун
|15.
|12 сентября
|Испания, «Моторленд Арагон» (Гран При Арагона)
|15.
|19 сентября
|Италия, Мизано (Гран При Сан-Марино и побережья Римини)
|16.
|3 октября
|Япония, Мотеги
|17.
|10 октября
|Таиланд, Бурирам
|18.
|24 октября
|Австралия, Филлип-Айленд
|19.
|31 октября
|Малайзия, «Сепанг»
|20.
|14 ноября
|Испания, Валенсия (Гран При Европы)
Единственное заметное изменение – отсутствие ясности по дате и месту проведения этапа в конце июля. Обычно в это время проводился Гран При Чехии в Брно – однако в последние два сезона неровный асфальт на этой трассе стал большой проблемой для участников. Контракт на проведение гонки истек – и MotoGP требует от ее организаторов обновить покрытие трассы. Но в связи со сменой регионального правительства реализация соответствующего проекта зависла.
Представители чемпионата также обозначили три резервных трассы, которые в теории могут принять 12-й этап чемпионата. Наряду с португальским Портиманом (который в этом году попал в календарь в силу пандемии коронавируса, но обычно этап MotoGP не принимает) в этом списке есть строящаяся трасса в Индонезии – и «Игора Драйв» под Петербургом.
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О планах проведения гонки в Индонезии было объявлено полтора года назад – причем впервые участники чемпионата мира должны были приехать в эту азиатскую страну уже в 2021 году. «Игора Драйв» раньше в непосредственной связи с MotoGP не упоминалась. Однако сегодня генеральный директор компании Dorna (промоутера чемпионата) Кармело Эспелета заявил, что делегат по безопасности Международной мотоциклетной федерации уже побывал под Санкт-Петербургом – и у трассы в Ленинградской области есть все необходимые разрешения для проведения этапа чемпионата мира.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Автор
|Кирилл Качнов