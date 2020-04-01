«В истории не было таких случаев». Янноне прокомментировал отстранение от гонок

В среду стало известно, что Андреа Янноне был признан виновным в употреблении допинга и отстранен от выступлений в соревнованиях FIM на 18 месяцев.

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Ключевым моментом слушаний стало решение судей о том, что итальянец допустил нарушение непредумышленно – запрещенное вещество попало в его организм из заказанного в ресторане мясного блюда, – но это не может служить причиной для оправдательного решения.

«Я узнал о новости утром и был просто потрясен, – рассказал Янноне журналистам Sky Sport 24. – Мы не ожидали такого исхода, поскольку до этого все развивалось весьма позитивно для нас. В любом случае, хоть мы и проиграли, но они признали – в моих действиях не было никаких нарушений.

Мы понимаем, что все могло закончиться куда хуже. Но точно подадим апелляцию».

Андреа добавил: «Когда вы идете в ресторан, то просто не имеете возможности проверить, какие добавки есть в том мясе, что вам принесли. В этом и проявляется несоответствие с теми законами, по которым мы живем. И это нельзя оставлять без внимания».

Отдельно гонщик MotoGP поблагодарил своего адвоката Антонио Де Ренсиса: «В одном я уверен точно: это первый случай в истории, когда у кого-то отобрали лицензию из-за добавок в мясе. И тут я не могу не выразить благодарность своему адвокату: он обращался со мной как с сыном. Без него все было бы совершенно иначе.

Сейчас я прохожу через сложнейший период в жизни. Очень трудно принять все это. День за днем я пытался найти в себе силы, чтобы продолжать доказывать невиновность. Я сделал все, что было в моих силах. И теперь мечтаю о том дне, когда снова сяду на байк».

Aprilia на стороне своего гонщика

Гонщика поддержал и глава команды Массимо Ривола. «Вынесенное решение привело нас в замешательство, – цитирует его пресс-служба Aprilia. – Но мы удовлетворены мотивировочной частью.

Судьи подтвердили его добрые намерения, правоту изначальных слов о недоброкачественной пище. По этой причине само наказание не имеет никакого смысла. В свете написанного судьями Андреа должен быть освобожден от ответственности, как всегда происходило с другими атлетами.

Это позволяет нам связывать серьезные надежды с апелляцией. Надеемся, она будет рассмотрена быстро. Мы до конца поддерживаем Андреа и остаемся на его стороне».

Когда гонки возобновятся, следить за ходом чемпионата мира – с Янноне или без его участия – вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».