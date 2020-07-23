Honda заставит Маркеса пропустить пятничные тренировки

Действующий чемпион MotoGP проведет Гран При Андалусии в усеченном режиме. Гоночный коллектив Repsol Honda, за который выступает Маркес, договорился с пилотом об особых условиях для предстоящего этапа в Хересе. Команда разрешит Марку сесть за руль в субботу, но обяжет спортсмена отказаться от свободных заездов в пятницу.

Руководитель Repsol Honda Альберто Пуч рассказал, что таким образом команда хочет минимизировать риски новой травмы своего гонщика. «Если бы это была новая трасса, то такое расписание стало бы проблемой, – заявил Пуч. – Но мы прекрасно знаем Херес.

Мы провели здесь тесты, а также первый этап сезона-2020. Настройки готовы, Марк знает, как управлять мотоциклом на этом автодроме.

Так что для него нет никакой необходимости ездить в пятницу и рисковать получением еще одной травмы. Марк опробует байк в субботу, и после этого мы посмотрим.

Для Honda крайне важно уважить желание гонщика, а гонщик хочет гоняться. Поэтому мы достигли компромисса. В субботу увидим, к чему это приведет».

Команды и гонщики уже прибыли в Херес для Гран При Андалусии. Вот как на трассе прошел четверг, 23 июля:

Слайдер Список Марк Маркес, Repsol Honda Team 1 / 12 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Марк Маркес, Repsol Honda Team 2 / 12 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Марк Маркес, Repsol Honda Team 3 / 12 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP, Марк Маркес, Repsol Honda Team 4 / 12 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP,Марк Маркес, Repsol Honda Team и Давиде Бривио 5 / 12 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Марк Маркес, Repsol Honda Team 6 / 12 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Марк Маркес, Repsol Honda Team 7 / 12 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Марк Маркес, Repsol Honda Team 8 / 12 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Марк Маркес, Repsol Honda Team 9 / 12 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Руководитель команды Repsol Honda Альберто Пуч 10 / 12 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Руководитель команды Repsol Honda Альберто Пуч и Хорхе Лоренсо 11 / 12 Фотограф: Repsol Media Руководитель команды Repsol Honda Альберто Пуч и Эмилио Алсамора 12 / 12 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Маркес получил травму в воскресенье, 19 июля, во время первой гонки MotoGP сезона-2020. На 22-м круге Гран При Испании Марк упал с мотоцикла и сломал руку. Испанца доставили в больницу в Барселоне, где он перенес операцию. После этого Маркес вернулся в Херес; врачебная комиссия MotoGP признала Марка готовым к гонке и официально разрешила ему стартовать в Гран При Андалусии.

«Никто не ожидал его здесь увидеть, – отреагировал Пуч на столь быстрое возвращение своего пилота. – Когда случилась авария, мы все понимали, что Марку нужно в больницу. Операция прошла исключительно успешно. Мы знали, что врач хорош, но не представляли, что он такой виртуоз. После операции гонщик чувствовал себя превосходно.

Он сразу же связался с нами и сказал: «Я не чувствую сильной боли, я могу двигать рукой. Я в порядке».

Нерв оказался не поврежден, так что врач сообщил нам, что ситуация в норме. Изначально Honda не хотела сажать Марка за руль здесь; команда нацеливалась на возвращение Маркеса в Брно. Но после того, как мы выслушали пилота и узнали мнение врача, мы решили попробовать в ближайшую субботу и посмотреть, почувствует ли Марк, что готов к гонке.

Самое главное: мы попросили Марка в первую очередь оценить, готов ли он проехать полную дистанцию Гран При и насколько это рискованно».

Независимо от того, будет Марк Маркес участвовать в гонке в Хересе или нет, Гран При Андалусии в полном объеме покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Гонка премьер-класса состоится в ближайшее воскресенье, 26 июля. Помимо гонки «Моторспорт.ТВ» покажет квалификацию и все тренировочные сессии MotoGP, а также заезды младших категорий Moto2 и Moto3 в полном объеме.