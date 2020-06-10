Honda решила уволить Алекса Маркеса до его первой гонки в MotoGP. Почему в этом нет ничего странного или подлого

Коронавирус не только навел шороху в календарях гоночных чемпионатов и отправил в вынужденные отпуска гоночные команды, но и привел к парадоксальному развитию событий на рынке пилотов. И ситуация с Алексом Маркесом с виду – парадоксальнейшая из парадоксальных.

Напомним, как развивались события. В середине ноября Honda – чемпионская команда MotoGP – объявила, что напарником многократного чемпиона Марка Маркеса в 2020 году станет его младший брат Алекс. Который последние пять лет провел в младшей категории Moto2 и в высшем классе еще не выступал.

Впервые стартовать в гонке MotoGP Алексу предстояло 8 марта на этапе в Катаре – но из-за глобальной пандемии дебют испанца несколько раз переносился и откладывался вместе со стартом сезона. Таким образом, Альберто Пуч – руководитель команды Honda – до сих пор точно не знает, насколько хорош или плох Маркес-младший в боевых условиях за рулем мотоцикла RC213V.

Алекс Маркес на предсезонных тестах в Малайзии Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Но это не помешало Пучу принять решение о том, что следующей зимой Алекс покинет чемпионскую «конюшню» и уступит место более опытному Полу Эспаргаро, сейчас выступающему за КТМ. Официального объявления пока не было – но по имеющейся у нас информации, пауза взята исключительно по процедурным вопросам. В целом же Honda и ее будущий пилот уже согласовали все детали и ударили по рукам – осталось только поставить подписи под контрактом.

Обычному болельщику действия команды могут показаться странными, а ситуация, в которую попал Алекс Маркес – незавидной. Однако на деле в решениях руководства Honda есть четкая логика, а испанскому гонщику нынешнее развитие событий может оказаться только на руку.

Сюрприз, который был предсказуем

Прежде всего, не надо думать, что боссы Honda последние годы относились к Полу Эспаргаро равнодушно, а месяц назад вдруг ни с того ни с сего начали названивать испанцу, предлагая контракт. Отнюдь.

Альберто Пуч в паддоке MotoGP Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

29-летний гонщик из Каталонии, во-первых, известен своим агрессивным стилем езды – стилем, который в теории должен оказаться очень кстати при пилотировании Honda RC213V. Во-вторых, в заводской команде инженерная подготовка пилота (умение собрать под себя идеальный байк из десятков доступных компонентов) не менее важна, чем умение быстро ездить. Именно на этом в КТМ споткнулся потенциально очень быстрый Жоан Зарко. И на контрасте с французом особенно хорошо выглядел Эспаргаро – который сначала вносил немалый вклад в доработку мотоцикла, а потом на нем показывал хорошие (по меркам КТМ) результаты.

Таким образом, Пол, к которому Альберто Пуч относится с явной симпатией, довольно давно выглядит подходящим пилотом для Honda.

Однако в прошлом году поводов для предметных разговоров не было. Во-первых, в японскую команду только-только пришел Хорхе Лоренсо. И хотя его первые гонки на Honda не впечатляли, масштабы катастрофы (за весь год трехкратный чемпион мира так ни разу не финишировал в первой десятке) еще не были очевидны. Во-вторых, контракт Эспаргаро с КТМ еще был далек от истечения. И у гонщика была серьезная мотивация не разрывать его раньше времени – зарплата почти в два миллиона евро в год. Даже в чемпионской Honda испанец будет получать ощутимо меньше…

Пол Эспаргаро на старте прошлогоднего Гран При Аргентины Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Потом Лоренсо принял решение покинуть Honda – и на его место японцы взяли Алекса Маркеса, только что ставшего чемпионом Moto2. История о двух братьях, ставших напарниками по чемпионской команде, была настолько яркой и увлекательной, что не оставляла времени и желания все тщательно проанализировать.

Между тем, завсегдатаям паддока MotoGP уже тогда было очевидно, что приглашение Маркеса-младшего – своего рода импровизация. В то время как команды столь высокого уровня предпочитают действовать по определенному плану, заглядывая на несколько сезонов вперед.

Поскольку у очень многих быстрых пилотов текущие контракты действовали (сейчас некоторые из них уже продлены) до конца 2020 года, Honda рассчитывала всерьез определиться со вторым пилотом нынешним летом. Как в итоге произошло. Найденный же в пожарном режиме Алекс Маркес, как бы странно это ни звучало в применении к чемпионской команде, изначально был нужен, чтобы постеречь мотоцикл для будущего «полноценного» напарника старшего брата. Напарника, который в полной мере соответствовал бы целям и задачам команды.

Алекс Маркеc на предсезонных тестах в Катаре Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В нормальной ситуации Альберто Пуч принимал бы решение, уже имея на руках результаты нескольких гонок в исполнении Алекса Маркеса. Но в отсутствие таких результатов ставка на дебютанта в период активных переговоров вокруг новых длительных контрактов была бы слишком рискованной. И когда до Пуча дошла информация, что к Эспаргаро пытаются навести мосты и другие команды, у босса Honda просто не осталось выбора.

Время сделать шаг назад

Стоит ли Маркесу-младшему чувствовать себя обманутым и использованным? Нет. Поскольку новый расклад может облегчить процесс освоения молодого пилота в новом для него классе.

Осенью было бы логичным пригласить на освобожденное Лоренсо место Кэла Кратчлоу из LCR – частной команды, использующей мотоциклы Honda. В силу нюансов спонсорских контрактов сделать это было не слишком просто – но все-таки возможно. И отказ от варианта с Кратчлоу заставляет предположить, что дни британца в LCR сочтены. А кто может прийти на смену Кэлу? Имя Алекса Маркеса первым просится на язык.

Первые километры на технике самого быстро класса Алекс Маркес проехал именно на мотоцикле команды LCR из-под Кэла Кратчлоу. Это произошло в ноябре на тестах в Валенсии Фото: Oriol Puigdemont

Формально после сезона, проведенного в заводском коллективе, это будет выглядеть понижением. Однако не стоит недооценивать уровень прессинга, с которым может столкнуться Маркес-младший в чемпионской команде. Да, статус дебютанта и старший брат в роли напарника – факторы, который могут этот прессинг ощутимо смягчить. И все-таки: после провального сезона в исполнении Лоренсо команда, можно сказать, изголодалась по хорошим результатам второго пилота. А в таких ситуациях всегда есть риск, что коллектив будет подсознательно раздувать из каждой мухи если не слона, то хотя бы слоника.

Поэтому пара сезонов в составе команды-сателлита – где Алекса не будут постоянно сравнивать со старшим братом – изначально была более естественным и подходящим вариантом дебюта в MotoGP. Поэтому Маркесу-младшему также может оказаться на руку и сокращение количества гонок из-за пандемии – он просто не успеет разочаровать всех так же сильно, как Лоренcо год назад.

Братья Маркесы на командной фотосессии Фото: Repsol Media

Конечно же, вы сейчас спросите: а что будет делать Honda, если дебют Алекса вдруг выйдет впечатляющим? Марк, напомним, в первой гонке приехал на подиум, вторую выиграл – и стал в итоге чемпионом. Шансов на это немного: младший брат, к примеру, с пятого раза выиграл Moto2, в то время как старшему понадобилось всего два сезона. Но если вдруг Алекс сможет сразу оказаться среди лидеров MotoGP – нам тоже будет интересно последить за Альберто Пучем…

Напомним, что лучший способ следить за дебютом Алекса Маркеса в MotoGP – смотреть прямые трансляции на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Как и в прошлом году, российские зрители смогут увидеть квалификации и гонки как самой престижной категории, так и младших классов Moto2 и Moto3.