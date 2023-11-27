MotoGP Гран При Валенсии
Новость

Honda официально назвала Марини своим гонщиком на новый сезон MotoGP

Сводный брат Валентино Росси заменит в японской команде Марка Маркеса

Льюис Дункан
Автор Льюис Дункан
Updated
Лука Марини, VR46 Racing Team

Такое развитие событий выглядело неизбежным после того, как двумя днями ранее о расторжении контракта с Лукой Марини объявили в его прежнем коллективе VR46.  

Вакансия в Honda появилась после того, как многолетнее сотрудничество с ней ранее прервал Марк Маркес. Из нескольких кандидатов на замену шестикратному чемпиону премьер-класса в итоге выбрали именно 26-летнего Марини. 

Новый контракт итальянца рассчитан на два года, в 2024-м его напарником будем чемпион 2020 года Хоан Мир. До настоящего времени Лука не одержал ни одной победы в Гран  При, минувший сезон он закончил восьмым в общем зачете. 

Лука Марини, VR46 Racing Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Лука Марини, VR46 Racing Team

Уже во вторник на этой неделе новобранец Honda сможет опробовать мотоцикл команды на официальных тестах в Валенсии. Там же Марк Маркес впервые сможет проехать на Ducati. 

Валентино Росси – сводный брал Марини и босс VR46 – выступал за Honda два десятилетия назад и выиграл с этим производителем три своих первых титула. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Галерея: авария в Валенсии, которая сделала Баньяю чемпионом MotoGP
Льюис Дункан
Больше от
Льюис Дункан
Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию

Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию

MotoGP
Гран При Валенсии

Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию

Официально: Марини покинул команду VR46 в MotoGP

Официально: Марини покинул команду VR46 в MotoGP

MotoGP
Гран При Валенсии

Официально: Марини покинул команду VR46 в MotoGP Официально: Марини покинул команду VR46 в MotoGP

Обратно в MotoGP. Бывший босс Suzuki так и не прижился в Формуле 1

Обратно в MotoGP. Бывший босс Suzuki так и не прижился в Формуле 1

MotoGP

Обратно в MotoGP. Бывший босс Suzuki так и не прижился в Формуле 1 Обратно в MotoGP. Бывший босс Suzuki так и не прижился в Формуле 1

Марк Маркес
Больше от
Марк Маркес
Галерея: авария в Валенсии, которая сделала Баньяю чемпионом MotoGP

Галерея: авария в Валенсии, которая сделала Баньяю чемпионом MotoGP

MotoGP
Гран При Валенсии

Галерея: авария в Валенсии, которая сделала Баньяю чемпионом MotoGP Галерея: авария в Валенсии, которая сделала Баньяю чемпионом MotoGP

Итоговое положение в общем зачете MotoGP

Итоговое положение в общем зачете MotoGP

MotoGP
Гран При Валенсии

Итоговое положение в общем зачете MotoGP Итоговое положение в общем зачете MotoGP

Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено)

Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено)

MotoGP
Гран При Валенсии

Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено) Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено)

Самое важное:

Инженер Williams случайно проговорился о составе команды на 2024-й

Инженер Williams случайно проговорился о составе команды на 2024-й

F1 Формула 1

Инженер Williams случайно проговорился о составе команды на 2024-й Инженер Williams случайно проговорился о составе команды на 2024-й

Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой

Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой

F1 Формула 1
Гран При Абу-Даби

Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой

Ди Джанантонио проведет сезон-2024 в составе VR46

Ди Джанантонио проведет сезон-2024 в составе VR46

MGP MotoGP

Ди Джанантонио проведет сезон-2024 в составе VR46 Ди Джанантонио проведет сезон-2024 в составе VR46

Red Bull заплатит рекордную сумму за право выступить в сезоне-2024

Red Bull заплатит рекордную сумму за право выступить в сезоне-2024

F1 Формула 1

Red Bull заплатит рекордную сумму за право выступить в сезоне-2024 Red Bull заплатит рекордную сумму за право выступить в сезоне-2024

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.