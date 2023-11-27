Honda официально назвала Марини своим гонщиком на новый сезон MotoGP

Такое развитие событий выглядело неизбежным после того, как двумя днями ранее о расторжении контракта с Лукой Марини объявили в его прежнем коллективе VR46.

Вакансия в Honda появилась после того, как многолетнее сотрудничество с ней ранее прервал Марк Маркес. Из нескольких кандидатов на замену шестикратному чемпиону премьер-класса в итоге выбрали именно 26-летнего Марини.

Новый контракт итальянца рассчитан на два года, в 2024-м его напарником будем чемпион 2020 года Хоан Мир. До настоящего времени Лука не одержал ни одной победы в Гран При, минувший сезон он закончил восьмым в общем зачете.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Лука Марини, VR46 Racing Team

Уже во вторник на этой неделе новобранец Honda сможет опробовать мотоцикл команды на официальных тестах в Валенсии. Там же Марк Маркес впервые сможет проехать на Ducati.

Валентино Росси – сводный брал Марини и босс VR46 – выступал за Honda два десятилетия назад и выиграл с этим производителем три своих первых титула.