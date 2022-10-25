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Мотоциклы Honda получили фирменную желто-оранжевую ливрею еще в 1995 году, это партнерство стало одним из самых успешных и продуктивных в истории спорта. За прошедшее время гонщики команды завоевали 16 чемпионских титулов, шесть из которых добыл в период 2013-19 годов Марк Маркес.

В прошлый раз, когда Repsol и Honda продлевали контракт в конце 2020 года, в паддоке ходили слухи, будто команда всерьез задумала отказаться от сотрудничества с нефтяниками и договориться о титульном спонсорстве с Red Bull.

Однако во вторник стало известно, что Repsol останется с Honda еще на два года – до конца 2024-го. Этот контракт можно назвать успехом маркетологов, так как в последнее время результаты заводской команды резко упали. В нынешнем сезоне ее гонщики не одержали ни одной победы, Марк Маркес и Пол Эспаргаро всего по одному разу побывали на подиуме. Honda идет на последнем месте в зачете производителей.

Маркес пропустил значительную часть нынешнего чемпионата из-за проблем со здоровьем – сначала у испанца начались проблемы со зрением после серьезного падения в Индонезии, потом он решил сделать четвертую операцию на злополучной правой руке, сломанной еще в 2020 году в Хересе.

В следующем сезоне Марк сохранит место в команде, его новым напарником станет перешедший из Suzuki чемпион 2020 года Хоан Мир.

За сателлита LCR поедут Такааки Накагами и другой экс-гонщик Suzuki Алекс Ринс.