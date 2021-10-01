Honda радикально изменила мотоцикл для Маркеса

Марк Маркес выиграл шесть чемпионских титулов в MotoGP все это время выступая на мотоциклах Honda. В итоге команда стала строить мотоциклы специально под его стиль пилотирования, что не всегда подходило его напарникам.

Вернувшись в чемпионат после перерыва, вызванного травмой, Маркес пока не смог вступить в борьбу за титул. Но, возможно, сделает это в следующем сезоне, так как производитель пошел на самое революционное изменение конструкции мотоцикла за все время, что Маркес выступает в топ-классе мотогонок.

На прошлой неделе у MotoGP прошли тесты байков 2022 года в Мизано. И в Остине, накануне Гран При Америк, Маркес признал: разгон удалось улучшить, а вот управляемость стала хуже.

«В Мизано я протестировал прототип байка 2022 года, и это, пожалуй, самое радикальное изменение, которое я видел за все время с Honda, – сказал Маркес. – Инженеры сейчас очень усердно трудятся, так что рассчитываем увидеть что-то интересное.

Мы исправляем наши недостатки. Как это всегда бывает, починишь одно – вылезет другое. Но после тестов мы совпали с Полом Эспаргаро в оценках. Мы оба были быстры.

Так что первый тест можно считать удачным, но нужно продолжать работу, понять поведение мотоцикла на разных трассах. В Мизано сцепление с покрытием было невероятным, и ездить там оказалось одно удовольствие.

Как всегда, мы хотим сделать быстрый байк. С ровным разгоном, лучшей управляемостью, лучшим сцеплением с дорогой. Это правда, что в этом году у нас сложности с зацепом заднего ведущего колеса. На это было обращено большее внимание, и определенно мы смогли улучшить ситуацию.

Но в замен немного потеряли в скорости в поворотах. Мы понимали, что сменив концепцию мотоцикла мы могли где-то потерять, но тут есть опасность лишиться нашего главного преимущества, а именно высокой скорости на входе в поворот.

Так что пока время круга оказалось очень близким ко времени мотоцикла этого года. Но это вовсе неплохо, так как мы выкатили принципиально иную технику, и она сразу же оказалась такой же по скорости, как и проверенная».

Квалификация Гран При в Остине стартует завтра в 22:10 по московскому времени. Гонка состоится в воскресенье в 22:00. Посмотреть их в прямом эфире вы можете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Льюис Дункан