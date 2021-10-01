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MotoGP / Гран При Америк Новости

Honda радикально изменила мотоцикл для Маркеса

Автор:
, Редактор

По признанию шестикратного чемпиона MotoGP, он ни разу не видел, чтобы байк за один год менялся так сильно

Honda радикально изменила мотоцикл для Маркеса

Марк Маркес выиграл шесть чемпионских титулов в MotoGP все это время выступая на мотоциклах Honda. В итоге команда стала строить мотоциклы специально под его стиль пилотирования, что не всегда подходило его напарникам.

Вернувшись в чемпионат после перерыва, вызванного травмой, Маркес пока не смог вступить в борьбу за титул. Но, возможно, сделает это в следующем сезоне, так как производитель пошел на самое революционное изменение конструкции мотоцикла за все время, что Маркес выступает в топ-классе мотогонок.

На прошлой неделе у MotoGP прошли тесты байков 2022 года в Мизано. И в Остине, накануне Гран При Америк, Маркес признал: разгон удалось улучшить, а вот управляемость стала хуже.

«В Мизано я протестировал прототип байка 2022 года, и это, пожалуй, самое радикальное изменение, которое я видел за все время с Honda, – сказал Маркес. – Инженеры сейчас очень усердно трудятся, так что рассчитываем увидеть что-то интересное.

Мы исправляем наши недостатки. Как это всегда бывает, починишь одно – вылезет другое. Но после тестов мы совпали с Полом Эспаргаро в оценках. Мы оба были быстры.

Так что первый тест можно считать удачным, но нужно продолжать работу, понять поведение мотоцикла на разных трассах. В Мизано сцепление с покрытием было невероятным, и ездить там оказалось одно удовольствие.

Как всегда, мы хотим сделать быстрый байк. С ровным разгоном, лучшей управляемостью, лучшим сцеплением с дорогой. Это правда, что в этом году у нас сложности с зацепом заднего ведущего колеса. На это было обращено большее внимание, и определенно мы смогли улучшить ситуацию.

Но в замен немного потеряли в скорости в поворотах. Мы понимали, что сменив концепцию мотоцикла мы могли где-то потерять, но тут есть опасность лишиться нашего главного преимущества, а именно высокой скорости на входе в поворот.

Так что пока время круга оказалось очень близким ко времени мотоцикла этого года. Но это вовсе неплохо, так как мы выкатили принципиально иную технику, и она сразу же оказалась такой же по скорости, как и проверенная».

Квалификация Гран При в Остине стартует завтра в 22:10 по московскому времени. Гонка состоится в воскресенье в 22:00. Посмотреть их в прямом эфире вы можете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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