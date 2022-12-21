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Honda проведет радикальные кадровые перестановки в MotoGP

После неудачного сезона и изменений в составе пилотов японцы значительно обновят техническую бригаду

Герман Гарсия Казанова
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Honda проведет радикальные кадровые перестановки в MotoGP
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Honda стала в 2022 году единственным производителем в MotoGP, не сумевшим одержать ни одной победы. Более того, ее гонщики всего дважды смогли побывать на подиуме. Чтобы усилить свои позиции в новом сезоне, решено было перестроить структуру заводской команды. 

Как стало известно Motorsport.com, Джакомо Гвидотти, который прежде возглавлял бригаду Такааки Накагами в составе сателлита LCR, получил повышение и теперь будет работать с новобранцем Honda Хоаном Миром.  

Его прежнюю должность займет участник гонок в 125 и 250-кубовом классах Клаус Нёлес, до того три года трудившийся в тестовой бригаде. Он уже начал работу с Накагами на финальном Гран При минувшего сезона в Валенсии, куда Гвидотти не смог приехать из-за травмы (он упал с велосипеда).

Ветеран технической группы Honda Рамон Аурин, который успел поработать с Дани Педросой, Андреа Довициозо, Хорхе Лоренсо и Полом Эспаргаро, теперь станет техническим менеджером тестовой группы. 

Изначально он должен был стать инженером Мира, но из-за сокращения количества тестов их роль значительно возросла, потому в Honda решили поручить эту задачу именно испанцу.  

При этом у Марка Маркеса главой бригады останется Санти Эрнандес, а с перешедшим из Suzuki в LCR Алексом Ринсом будет работать Кристоф Бургиньон – бывший инженер ушедшего из Honda Алекса Маркеса. 

Бывший технический директор Honda Racing Шиничи Кокубу, который не работал в MotoGP несколmко последних лет, вновь вернулся на прежнюю должность после того, как Такео Йокогама получил повышение и больше не будет связан с MotoGP.

Новый сезон чемпионата мира стартует 24-26 марта в Портимане, первые тесты пройдут 5-7 февраля на «Сепанге».

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