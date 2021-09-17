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MotoGP Новости

Honda продолжит делать байк под Маркеса. Напарник не против

Команда отказалась менять философию из-за травм многократного чемпиона

Honda продолжит делать байк под Маркеса. Напарник не против

Команду Honda в MotoGP в последние годы многие критиковали за то, что она строит свои мотоциклы фактически под одного гонщика, шестикратного победителя серии Марка Маркеса. Это создает проблемы для напарников Маркеса и других гонщиков на Honda, у которых иной стиль вождения.

Критика такого подхода усилилась после того, как сам Маркес получил травму, последствия которой проявляются до сих пор. Однако босс заводской команды Honda Альберто Пуч дал понять, что травма Маркеса ничего не меняет.

«Наша философия не изменится только потому, что Марк уже полтора года испытывает боли в руке, – заявил Пуч. – Он не просто какой-то гонщик, не просто лучших из наших гонщиков, он лучший мотогонщик в мире.

У нас с ним долгосрочный контракт (до 2024 года), и мы сделаем все, чтобы предоставить ему байк, который он заслуживает. Конечно, для нас важен и Пол Эспаргаро, но все же заслуги Марка говорят сами за себя».

Напарник Маркеса Пол Эспаргаро не стал возрождать против такого подхода.

«В конце концов Марк является быстрейшим парнем, так что на заводе должны следовать его пожеланиям, – сказал Эспаргаро. – Это самый простой и очевидный путь для инженеров. Если они будут слушать худшего из гонщиков, это станет проблемой. Думаю, слушать, что говорит Маркес является разумным».

В ближайший уик-энд состоится Гран При MotoGP в Сан-Марино. Посмотреть заезды можно будет на «Моторспорт.ТВ»: квалификация стартует в субботу в 15:10 по московскому времени, гонка пройдет в воскресенье в 15:00.

Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон и Льюис Дункан 

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