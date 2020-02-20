Honda продлила контракт с Маркесом до конца 2024 года
Самый успешный гонщик в истории команды проведет в ней минимум 12 сезонов.
Шестикратный чемпион мира по мотогонкам Марк Маркес подписал новый контракт с Honda, за которую провел всю карьеру в MotoGP. Новое соглашение рассчитано на четыре года и начнет действовать с сезона-2021. Таким образом, Маркес останется в команде как минимум до конца 2024 года.
27-летний Маркес дебютировал за Honda в MotoGP в 2013 году. С тех пор он выиграл 56 гонок и завоевал 95 подиумов. За семь лет в команде испанец лишь один раз потерпел поражение в чемпионате, став самым успешным гонщиком в истории Honda.
Этой зимой Маркес перенес операцию на правом плече и на первых предсезонных тестах в Малайзии еще не набрал полноценную форму. С этого сезона Марк выступает в команде вместе с младшим братом Алексом Маркесом.
Следить за ходом сезона-2020 вы сможете на «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Марк Маркес В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Honda продлила контракт с Маркесом до конца 2024 года
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