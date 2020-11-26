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Honda признала: Восстановление Маркеса идет хуже прогнозов

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Honda признала: Восстановление Маркеса идет хуже прогнозов
Автор:
, Ответственный редактор

Глава японской команды Альберто Пуч рассказал, что медики неверно предсказали динамику состояния сломанной руки шестикратного чемпиона

Марк Маркес вынужден пропустить весь сезон 2020 года в премьер-классе после того, как неудачно упал в первой же гонке. Он попробовал быстро вернуться, чтобы защитить звание сильнейшего, но из-за нелепой истории повредил металлическую пластину, которой медики скрепили поврежденные кости. 

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Вторая операция окончательно лишила спортсмена шансов на быстрое возвращение. В Honda долго отрицали, что вмешательство оказалось неудачным, хотя в паддоке ходили по этому поводу устойчивые слухи.

В итоге Марк так и не вышел больше на старт, и лишь после окончания чемпионата глава его команды подтвердил, что ситуация с восстановлением гонщика в действительности вызывает озабоченность. 

«Я не могу говорить о том, чего не знаю, – объяснил Альберто Пуч журналистам в Портимане. – Во-первых, я не доктор, а во вторых – не могу предсказывать будущее. 

То, что мы говорили прежде, опиралось на программу, которую мы выработали вместе с медиками. Надеюсь, что в итоге она будет успешно реализована. 

Но совершенно ясно, что прогресс идет медленнее наших ожиданий и наших желаний. Во всяком случае, пока. 

Не все можно предусмотреть и не все повреждения заживают так, как нам бы хотелось. 

Конечно, можно рассматривать всю эту историю в разрезе от гонки к гонке. Мы сохраняли надежду, что Марк присоединится к нам в какой-то момент по ходу сезона. 

Именно поэтому я до последнего не говорил: «Ну хорошо, увидимся в будущем году». Мы пытались что-то сделать, но к концу сезона стало ясно, что время вышло, и нам пришлось объявить, что ничего не получится.  

Надеюсь, в ближайшие недели, максимум месяц. мы сможем объявить, что наш гонщик полностью восстановился. Но гарантировать я ничего не могу, это только надежда».

Тем временем испанское издание El Pais Deportes со ссылкой на собственные источники сообщило, что Марк по-прежнему не отказался от идеи третьей операции – он планирует дать окончательный ответ на этот вопрос до 1 декабря.  

Если в итоге гонщик согласится на новое вмешательство, это осложнит ему подготовку к сезону-2021. Есть даже слух, что Honda и Андреа Довициозо уже заключили предварительное соглашение, что именно итальянец, не сумевший договориться о продолжении выступлений в MotoGP, заменит Маркеса на первых этапах, если возникнет такая необходимость. 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Александр Кабановский

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