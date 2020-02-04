Honda представила байки для братьев Маркесов
В столице Индонезии Джакарте японская марка провела презентацию по случаю нового сезона и представила мотоциклы 2020 года, на которых будут выступать Марк и Алекс Маркесы.
Раскраска мотоциклов Honda практически не изменилась. Однако, по слухам, этот год станет последним, когда японская марка будет использовать эту ливрею, поскольку титульный спонсор команды Repsol прекратит с ней сотрудничество.
Repsol является титульным спонсором заводской Honda с 1995 года. С ним команда выиграла 15 титулов.
После второй операции на плече Марк вернется на байк RC213V на предсезонных тестах MotoGP, первая сессия которых пройдет на «Сепанге» с 7 по 9 февраля.
Алекс, который сейчас работает на неофициальных тестах в Малайзии на закамуфлированном мотоцикле, будет сражаться за титул новичка года с гонщиками KTM Брэдом Биндером и Икером Лекуоной.
Контракты Марка и Алекса истекают в конце 2020 года. Старший Маркес почти наверняка останется, в то время как будущее младшего будет зависеть от его результатов в дебютном сезоне в премьер-классе.
Первая гонка нового сезона пройдет в Катаре 8 марта. Посмотреть ее вы сможете на «Моторспорт.ТВ».
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Презентация Repsol Honda
|Автор
|Денис Буденков
Honda представила байки для братьев Маркесов
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