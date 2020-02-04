Honda представила байки для братьев Маркесов

Раскраска мотоциклов Honda практически не изменилась. Однако, по слухам, этот год станет последним, когда японская марка будет использовать эту ливрею, поскольку титульный спонсор команды Repsol прекратит с ней сотрудничество.

Repsol является титульным спонсором заводской Honda с 1995 года. С ним команда выиграла 15 титулов.