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MotoGP / Презентация Repsol Honda / Новость

Honda представила байки для братьев Маркесов

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Honda представила байки для братьев Маркесов
Автор:
4 февр. 2020 г., 09:39

В столице Индонезии Джакарте японская марка провела презентацию по случаю нового сезона и представила мотоциклы 2020 года, на которых будут выступать Марк и Алекс Маркесы.

Раскраска мотоциклов Honda практически не изменилась. Однако, по слухам, этот год станет последним, когда японская марка будет использовать эту ливрею, поскольку титульный спонсор команды Repsol прекратит с ней сотрудничество.

Repsol является титульным спонсором заводской Honda с 1995 года. С ним команда выиграла 15 титулов.

 

После второй операции на плече Марк вернется на байк RC213V на предсезонных тестах MotoGP, первая сессия которых пройдет на «Сепанге» с 7 по 9 февраля.

Алекс, который сейчас работает на неофициальных тестах в Малайзии на закамуфлированном мотоцикле, будет сражаться за титул новичка года с гонщиками KTM Брэдом Биндером и Икером Лекуоной.

Контракты Марка и Алекса истекают в конце 2020 года. Старший Маркес почти наверняка останется, в то время как будущее младшего будет зависеть от его результатов в дебютном сезоне в премьер-классе.

Первая гонка нового сезона пройдет в Катаре 8 марта. Посмотреть ее вы сможете на «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Презентация Repsol Honda
Автор Денис Буденков

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Гран При Катара

5 мар. - 8 мар.

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