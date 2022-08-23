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Марк Маркес снялся с нынешнего сезона MotoGP после нескольких этапов – поняв, что скорость Honda не позволяет претендовать на что-то серьезное, испанец предпочел посвятить 2022 год полноценному восстановлению здоровья.

25 и 26 августа Маркес ждет крайне важное врачебное обследование – оно будет включить компьютерную томографию, которая даст ответ, как восстанавливается рука гонщика.

В команде уже сказали, что если все окажется позитивно, то Марка очень хотят видеть на предстоящих тестах в Мизано.

В эфире телеканала DAZN главу Honda Racing Альберто Пуча спросили, что будет, если Маркес не сможет принять участие в предстоящих заездах.

«Это станет проблемой, – ответил тот. – Они следовали всем рекомендациям врачей, которые говорили, что важнее всего беречь кости. Давайте посмотрим, как у него все обстоит с костями.

Лично я считаю, что в гонках ему участвовать еще рано, но поработать на тестах он вполне может. Даже не нужно проезжать сотню кругов, пусть сделает четыре коротких серии и ответит на наши вопросы. Это будет крайне важно».

Пуч продолжил: «Для Honda крайне важно, чтобы гонщик был в рабочем тонусе при работе над мотоциклом следующего года. Мы уже долгое время проводим тесты без Марка, и все это весьма сложно».

Глава команды дал понять, что если шестикратный чемпион сможет приступить к работе только на ноябрьских тестах в Валенсии после окончания сезона, может быть уже слишком поздно.

«Именно в Мизано мы обычно проверяем те идеи, которые потом готовим к Валенсии, – объяснил он. – Если Марк не приедет, мы будем попросту слепы.

У нас всегда был гонщик, который задавал направление. Никто не знает наш байк лучше Марка – из-за продолжительности нашего сотрудничества и его уровня. Это не значит, что остальные ничего не понимают, но именно он выигрывал на Honda чаще всех. Без него нам будет куда сложнее в работе».

Ожидается, что напарником Маркеса в новом сезоне станет чемпион 2020 года Хоан Мир, перешедший из Suzuki.

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