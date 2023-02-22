Honda показала мотоцикл Маркеса для нового сезона MotoGP

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Сотрудничество испанской нефтяной компании с Honda стартовало еще в 1995 году, и, несмотря на слухи о скором разрыве, продолжится в предстоящем сезоне чемпионата мира по мотогонкам.

Для марки, которая доминировала на трассах в прошлом десятилетии, три последних года получились очень сложными. Травма ее главной звезды Марка Маркеса в начале 2020-го привела к тому, что дважды за три последних сезона у Honda вообще не было побед. Минувший чемпионат она завершила на шестой и последней строчке зачета производителей.

В среду в Мадриде состоялась презентация новой версии мотоцикла RC213V, на которой кроме восьмикратного чемпиона премьер-класса Маркеса будет выступать и обладатель титула 2020 года Хоан Мир, перешедший из закрывшейся Suzuki.

Таким образом, впервые за четыре последних года у Honda будут в составе сразу два чемпиона.

Ливрея осталась практически неизменной по сравнению с прошедшим сезоном, разве что в ней стало чуть больше белого.

Марк Маркес и Хоан Мир, Repsol Honda Team 1 / 4 Фотограф: Repsol Media Мотоцикл Марка Маркеса, Repsol Honda Team 2 / 4 Фотограф: Repsol Media Мотоцикл Хоана Мира, Repsol Honda Team 3 / 4 Фотограф: Repsol Media Мотоцикл Repsol Honda Team в ливрее 2023 год 4 / 4 Фотограф: Repsol Media

На прошедших в феврале тестах на «Сепанге» Маркес поочередно работал с тремя прототипами нового мотоцикла, выбрав в итоге два варианта, которые имеют наилучшие перспективы.

Он признал, что полностью восстановился в физическом плане, но пока отставание от лидеров MotoGP остается значительным, и отыграть его Honda будет непросто. На трассе 30-летний испанец уступал лучшему времени дня по семь-восемь десятых.

Тесты MotoGP продолжатся в Алгарве 11-12 марта, там же 16 марта пройдет первая гонка нового сезона.