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Honda подтвердила контракт с Эспаргаро, Алекс Маркес перейдет в LCR

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Honda подтвердила контракт с Эспаргаро, Алекс Маркес перейдет в LCR
Автор:
13 июл. 2020 г., 09:47

Чемпионы MotoGP объявили, что с 2021 года напарником Марка Маркеса станет нынешний лидер KTM, а Кэл Кратчлоу потеряет поддержку производителя

Еще в начале июня читатели Motorsport.com узнали о намерении руководства команды Honda в MotoGP заменить с 2021 года Алекса Маркеса на Пола Эспаргаро. В понедельник об этом было объявлено официально.

Сейчас Эспаргаро выступает за KTM, но недавно команда озвучила свой состав на сезон-2021, и Пола не оказалось в списке ее гонщиков – после этого окончательно не осталось сомнений о его переходе в Honda.

Контракт Honda с Эспаргаро рассчитан на два года. Одновременно производитель анонсировал и другие перестановки: Алекс Маркес, который готовится начать дебютный сезон в премьер-классе в качестве напарника своего титулованного брата, сохранит заводскую поддержку до конца 2022 года, но выступать будет за сателлита LCR.

Действующий чемпион Moto2 заменит в команде Кэла Кратчлоу, чье будущее теперь оказывается подвешенным.

Британец перешел в лагерь Honda в 2015 году после непростого периода в Ducati и был единственным, кроме Марка Маркеса, кто смог найти общий язык с байком RC213V – он регулярно поднимался на подиум и одержал три победы в Гран При. 

Вариантов перехода у Кэла практически нет, так как вакансии на сезон-2021 есть только в Ducati и Aprilia.

Первая из команд продолжает сложные переговоры со своим лидером Андреа Довициозо, вторая ждет решения по апелляции Андреа Янноне. 

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Фото: Repsol Media

О событиях нового сезона MotoGP, который наконец-то стартует в ближайший уик-энд в Хересе, всем поклонникам мотоспорта расскажут прямые эфиры и обзорные программы видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Пол Эспаргаро , Алекс Маркес
Команды Repsol Honda Team , Team HRC
Автор Льюис Дункан

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