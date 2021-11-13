Honda опять не везет. Эспаргаро серьезно упал на тренировке

Заводская команда Honda рискует в полном составе пропустить последний этап чемпионата MotoGP, который в эти выходные проходит в испанской Валенсии.

Напомним, что в начале месяца в результате падения с кроссового мотоцикла сотрясение мозга получил Марк Маркес (который до сих пор восстанавливается после сложного перелома руки в начале прошлого года). Среди прочего у шестикратного чемпиона мира возникли проблемы со зрением – и быстро стало очевидно, что на старт последней гонки сезона испанец выйти не сможет.

Теоретически заменить лидера команды мог тест-пилот Штефан Брадль – который уже делал это в начале сезона (Маркес пропустил два первых этапа из упомянутой выше травмы руки). Но Honda, не объяснив причин своего решения, отказалась заявлять немца на Гран При Валенсии – хотя тот присутствует на трассе и на следующей неделе примет участие в тестoвых заездах. Таким образом, команда выставила на гонку только Пола Эспаргаро.

Однако на сегодняшней третьей тренировке Эспаргаро попал в достаточно тяжелую аварию, когда его выбросило из седла в 13-м повороте трассы.

По ходу инцидента испанец не потерял сознания, однако с места происшествия был эвакуирован на носилках. Врачи не ограничились обязательным осмотром пилота в медицинском центре трассы и перевезли спортсмена в ближайшую больницу. По последним сведениям, Эспаргаро жалуется на боль в ребрах – а также повредил в аварии запястье.

Испанец в любом случае будет вынужден пропустить сегодняшнюю квалификацию, а вопрос о его участии в воскресной гонке будет решен после углубленных обследований.

Впрочем, даже в отсутствие обоих пилотов заводской команды японская марка в любом случае будет представлена на старте. Напомним, что мотоциклы Honda также использует коллектив LSR, за который выступают Алекс Маркес и Такааки Накагами.