Honda опровергла слухи о необходимости новой операции для Маркеса

Марк Маркес сломал правую руку после серьезного падения на открывающем сезон июльском Гран При Испании в Хересе.

Он попробовал вернуться в строй уже неделю спустя, но понял, что еще недостаточно восстановился физически. Вскоре после этого Марку потребовалась вторая операция – он повредил титановую пластину, скреплявшую кости, когда неудачно потянулся открыть окно.

На этот раз хирургическое вмешательство окончательно лишило Маркеса шансов на скорое возвращение в гонки – в августе Honda объявила, что он выбыл из строя минимум до конца октября.

Сейчас уже ясно, что действующий чемпион не выступит в этот уик-энд на Гран При Теруэля и в лучшем случае вернется в ноябре – если вообще будет выступать в этом сезоне.

В среду в испанской прессе появились сообщения, что реабилитация Марка в действительности проходит сложнее, чем ожидалось, и ему может потребоваться еще одна операция.

Это подтолкнуло Honda сделать официальное заявление от лица неназванного представителя команды, в котором говорится: «Repsol Honda Team хотела бы подтвердить, что выздоровление Марка Маркеса продолжается в полном соответствии с планами.

Хотя это долгий и напряженный процесс, у Марка и его команды нет поводов для беспокойства».

Примечательно, что в социальных сетях самого гонщика это сообщение было опубликовано даже раньше, чем в командных. Оно сопровождается кадрами занятий испанца в тренажерном зале.

Математически Маркес уже лишился шансов отстоять свое чемпионское звание – это значит, что всего во второй раз после его дюбюта в премьер-классе в 2013 году титул достанется кому-то другому. Впервые подобное произошло в сезоне-2015, когда сильнейшим стал Хорхе Лоренсо.

Штефан Брадль продолжит заменять Маркеса на предстоящих этапах Гран При.

В ближайшие субботу и воскресенье вы сможете увидеть в прямом эфире главные события Гран При Теруэля на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».