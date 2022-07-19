Honda официально подтвердила контракт с Ринсом

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Команда LCR Honda официально объявила о подписании двухлетнего контракта с Алексом Ринсом, который заменит Алекса Маркеса. Он получит такой же мотоцикл, что и гонщики заводской команды Honda, включая шестикратного чемпиона мира Марка Маркеса.

Напомним, что череда переходов в MotoGP началась из-за объявления об уходе заводской команды Suzuki, за которую выступал Ринс. Его напарник, чемпион 2020 года Хоан Мир с почти 100% вероятностью тоже перейдет в Honda, но не в LCR, а в заводскую команду, где заменит Пола Эспергаро. Последний или вернется в KTM, или попадет в Tech3.

В свою очередь Алекс Маркес заменит в команде Gresini Энеа Бастьянини. Итальянец также не окажется без работы и либо заменит Джека Миллера в заводской команде Ducati, либо попадет в команду Pramac на смену Хорхе Мартину, если именно его позовут на замену Миллеру.

Дополнительная информация: Льюис Дункан