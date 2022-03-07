Honda объяснила провал Маркеса в Катаре

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Вчера на Гран При Катара гонщики Honda Пол Эспаргаро и Марк Маркес блестяще стартовали вышли вперед. Однако затем Маркес начал терять позиции, опустившись к финишу на пятое место.

Эспаргаро под конец был атакован Энеа Бастьянини и мог бы, уступив итальянцу, сохранить второе место, но в борьбе ошибся и пропустил вперед еще и Бреда Биндера.

Бастьянини после финиша объяснил свою победу грамотным выбором задней шины в пользу Medium против Soft у гонщиков Honda. Однако глава японской заводской команды Альберто Пуч с ним не согласился, объяснив, что задняя шина ни при чем, а проблемы у Маркеса были с передней резиной Soft – такой же как у Бастьянини.

«Я думаю Марк правильно выбрал резину, – сказал Пуч. – К сожалению, в начале гонки у него возникли проблемы с передней шиной, и чтобы избежать риска дальнейшей деградации он сознательно решил сбавить темп, пусть и ценой потери нескольких позиций, но заработать побольше очков. Конечно, в иной ситуации он атаковал бы сильнее.

Он показал хороший результат сегодня, и еще важнее, что он вновь с нами и готовится к следующей гонке. А еще несколько месяцев назад мы вообще не знали, сможет ли он вернуться.

Мы ради видеть Пола Эспаргаро на подиуме уже в первой гонке сезона. Это значит, что он может быть быстрым на этом мотоцикле. Так что Пол подтвердил, что он является одним из лидеров чемпионата и теперь сможет регулярно сражаться впереди».

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова