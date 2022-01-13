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MotoGP Новости

Honda обидела Росси: не отдает Валентино чемпионский байк

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Как оказалось, выставка техники, приуроченная к завершению карьеры легендарного пилота, вызвала у него не только приятные чувства

Honda обидела Росси: не отдает Валентино чемпионский байк

Многократный чемпион MotoGP Валентино Росси по окончании прошлого сезона прекратил постоянные выступления в турнире: итальянец не исключает эпизодических появлений на старте гонок – но не более того. Поэтому прощание с легендарным пилотом стало если не главной, то очень важной составляющей завершавшего сезон Гран При Валенсии.

Среди прочего в паддоке была организована выставка мотоциклов, на которых Росси становился чемпионом. В том числе три байка Honda, которые стали для итальянца победными в 2001, 2002 и 2003 годах. Техника была предоставлена японской маркой и, соответственно, по окончании гоночного уик-энда должна была вернуться (и вернулась) в заводской музей.

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Однако, как выяснилось позже, при виде этих мотоциклов легендарный гонщик испытал не только приятные чувства. Дело в том, что в коллекции самого Росси есть чемпионские мотоциклы Aprilia (на которых спортсмен первенствовал в классе 125сс) и Yamaha – но не Honda. И итальянец был бы не против заполучить хотя бы один из байков Honda, на которых выигрывал чемпионат мира. Более того, по словам Росси, представители производителя в свое время обещали ему то ли подарить, то ли продать мотоцикл RC211V, на котором Валентино в 2003 году выиграл последний чемпионат, прошедший по техническим правилам класса 500сс.

В итоге «прощальная» выставка стала причиной небольшой пикировки между Росси и руководителем коллектива Honda Альберто Пучем. «Я попросил у Пуча хотя бы тот самый 500-кубовый байк, потому что он по сути мой, – недавно рассказал Росси журналистам, вспомнив об этом эпизоде. – Honda в свое время обещала отдать мне этот мотоцикл – и я уже все приготовил у себя дома. Нашел место, куда поставлю этот байк. Однако в силу ряда причин, я так и не получил этот мотоцикл. И был бы рад, если Honda передумает и отдаст его мне. Очевидно, что я бы за ним хорошо ухаживал».

Пуч тоже прокомментировал ситуацию с чемпионским байком, заявив, что для марки Honda эта техника важна не менее, чем для самого Росси – и поэтому останется в заводском музее.

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