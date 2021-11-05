Honda: Не обещаем, что Маркес в этом году вернется

Марк Маркес пропускает Гран При Альгарве, который проходит в эти выходные в Португалии. Еще во вторник его команда Honda заявила, что спортсмен на тренировке упал и получил сотрясение мозга.

Возможно, травма оказалась серьезнее: в команде не исключили, что он также пропустит финальный этап сезона, который пройдет 14 ноября в Валенсии.

«Во вторник Марку не повезло упасть и удариться головой, заявил в Португалии босс Honda Альберто Пуч. – Потому мы поняли, что лучше ему пропустить эту гонку, так как к ней нужно быть готовым на 100%.

Сам Маркес расстроился, так как он очень хотел выступить в Португалии, а также в Валенсии, на своей любимой трассе, где он неоднократно побеждал. Но к сожалению, это не ему и даже не мне решать. Я не могу пообещать, что Маркес выступит в Валенсии, так как на это должно быть получено разрешение доктора».

Ближайшая гонка MotoGP пройдет уже в эти выходные. Посмотреть ее вы сможете в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Квалификация стартует в субботу в 17:00, а гонка в воскресенье в 16:00 по московскому времени.