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MotoGP / Гран При Валенсии Новости

Honda не нашла замену Маркесу на финал MotoGP

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Пол Эспаргаро будет единственным гонщиком японской заводской команды

Honda не нашла замену Маркесу на финал MotoGP

Заводская команда Honda выступил в финальной гонке сезона в Валенсии с единственным гонщиком Полом Эспергаро. Ранее мы писали, что Марк Маркес пропустит гонку из-за проблем со зрением.

На предыдущем Гран При Альгарве в Португалии, где Маркес также отсутствовал, его заменил резервный гонщик команды Штефан Брадль. Он же ездил за Honda и на двух первых этапах сезона, которые Маркес пропустил.

Однако в этот раз Брадля в гонке по каким-то причинам решили не выставлять. При этом он все равно приедет в Валенсию, чтобы принять участие в тестах байков 2022 года, которые пройдут там же сразу после гоночного уик-энда. Маркес принять участие в тестах также не может.

Квалификация MotoGP в Валенсии стартует в субботу в в 16:10, а гонка в воскресенье в 16:00 по московскому времени. Посмотреть финал сезона с русскими комментариями в прямом эфире вы можете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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