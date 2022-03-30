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MotoGP / Гран При Аргентины Новости

Honda нашла замену Маркесу на Гран При Аргентины

Обошлось без сенсаций – за команду выступит запасной гонщик Штефан Брадль

Герман Гарсия Казанова
Автор:
Honda нашла замену Маркесу на Гран При Аргентины
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На этой неделе стало известно, что шестикратный чемпион мира Марк Маркес не сможет выступить в предстоящий уик-энд на Гран При Аргентины из-за проблем со зрением, которые обострились после падения в Индонезии. 

Медики осмотрели испанца, и хотя его состояние оказалось не столь серьезным, как прошедшей зимой, ему запретили стартовать на трассе «Термас-де-Рио-Ондо».

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Пока неизвестно, когда Марк сможет вернуться в чемпионат, однако правила требуют, чтобы команды официально заявляли своих пилотов в среду накануне каждого этапа. Honda подтвердила, что вместе с Полом Эспаргаро в Аргентине выступит тест-пилот Штефан Брадль.  

В конце прошлой недели немец провел на мотоцикле RC213V частные тесты в Хересе, а в прошлом сезоне он уже подменял Маркеса в пяти Гран При, лучший из которых принес гонщику 11-е место на финише. При этом он никогда прежде не выступал на трассе «Термас-де-Рио-Ондо».

Есть основания говорить, что если проблемы Маркеса окажутся долгосрочными, Honda будет искать ему полноценную замену – скорее всего, из состава своих сателлитов. После Гран При Аргентины в календаре MotoGP запланированы еще две гонки в апреле и три в мае.

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