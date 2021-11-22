Honda: Наш новый байк совсем не готов к 2022 году

Совсем недавно заводская команда Honda выглядела сильнейшей в MotoGP, одерживая с Маркм Маркесом победы и в командном, и в личном зачетах. Однако после того, как Маркес из-за травм пропустил 2020 год и четыре этапа 2021 года, команда оказалась в числе аутсайдеров, уступив позиции Yamaha, Ducati и Suzuki.

Маркес отсутствовал и на прошедших в Хересе тестах байков 2022 года, где команда фактически признала: пока новые мотоциклы не готовы к борьбе за лидерство.

«Сложно оценить байк 2022 года, так как еше много о нем мы не знаем, – сказал глава Honda Альберто Пуч. – Это непрерывный процесс тестов, доработок, снова тестов и снова доработок. Тут нет никакой конечной точки. Мы пытаемся понять, какая конфигурация шасси и мотора наилучшим образом подходит нашим гонщикам. Все так делают.

Тем не менее, я готов сказать, что наш новый байк еще очень далек до того, чтобы считаться готовым к следующему сезону».

Сам Маркес после очередного падения на тренировке вновь повредил глазной нерв и теперь испытывает проблемы со зрением.

«Жаль, что с нами нет Марка, но я рад тем отзывам, которые мы получаем от других гонщиков на Honda. Проблема в том, что каждый рассказывает нам разные вещи. Да, многое в их сообщениях похоже, это наиболее важно», – сказал Пуч.

Новое обследование Маркеса пройдет только на Рождество, в конце декабря. И там, возможно, станет ясно, когда он сможет вновь сесть на байк.

Дополнительная информация: Льюис Дункан