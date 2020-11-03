Honda намекнула на возвращение Маркеса в этом сезоне
Японский производитель официально подтвердил, что его лидер не выступит в этот уик-энд в Валенсии, однако не исключил его участия в двух финальных Гран При
Марк Маркес продолжает непростое восстановление после летнего падения в Хересе и перелома руки. Он уже даже математически не сможет отстоять свой чемпионский титул, а из-за продолжительного срока реабилитации паддок и вовсе наполнили слухи о необходимости третьей операции.
Команде Honda пришлось опровергать их, однако позже ее тест-пилот Штефан Брадль проговорился, что будет заменять Маркеса до конца этого года.
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Впоследствии Брадль частично взял свои слова назад, заявив, что лишь высказывал собственное предположение.
Между тем, во вторник Honda официально подтвердила, что немец займет место Марка и на Гран При Европы, который пройдет в первый уик-энд ноября в Валенсии.
Но вот по поводу двух оставшихся этапов японцы высказались гораздо более обтекаемо. По их словам, участие Маркеса в них не исключено, но только если получится полностью исключить ненужный риск для действующего чемпиона.
Гран При Валенсии пройдет 13-15 ноября, Гран При Португалии – 20-22 ноября на кольце в Алгарве.
Следить ходом уик-энда MotoGP на трассе Рикардо Тормо в этот уик-энд можно будет в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Европы
|Пилоты
|Марк Маркес
|Команды
|Repsol Honda Team
|Автор
|Льюис Дункан