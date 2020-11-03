Honda намекнула на возвращение Маркеса в этом сезоне

Марк Маркес продолжает непростое восстановление после летнего падения в Хересе и перелома руки. Он уже даже математически не сможет отстоять свой чемпионский титул, а из-за продолжительного срока реабилитации паддок и вовсе наполнили слухи о необходимости третьей операции.

Команде Honda пришлось опровергать их, однако позже ее тест-пилот Штефан Брадль проговорился, что будет заменять Маркеса до конца этого года.

Впоследствии Брадль частично взял свои слова назад, заявив, что лишь высказывал собственное предположение.

Между тем, во вторник Honda официально подтвердила, что немец займет место Марка и на Гран При Европы, который пройдет в первый уик-энд ноября в Валенсии.

Но вот по поводу двух оставшихся этапов японцы высказались гораздо более обтекаемо. По их словам, участие Маркеса в них не исключено, но только если получится полностью исключить ненужный риск для действующего чемпиона.

Гран При Валенсии пройдет 13-15 ноября, Гран При Португалии – 20-22 ноября на кольце в Алгарве.

Следить ходом уик-энда MotoGP на трассе Рикардо Тормо в этот уик-энд можно будет в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».