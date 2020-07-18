Honda начала сезон MotoGP на прошлогодних мотоциклах

Мотоцикл Honda для чемпионата MotoGP этого года представляет собой не слишком радикально доработанный прошлогодний байк. В этом признались сразу несколько гонщиков, выступающих на японской технике, по ходу первого этапа сезона – он в эти выходные проходит на трассе в Хересе.

В межсезонье пилоты марки активно испытывали новые варианты передних обтекателей, однако быстро столкнулись с проблемами – гонщикам трудно было почувствовать предел сцепления передней шины с асфальтом. В результате в последний день тестов мотоциклы были возвращены к конфигурации последнего этапа прошлого сезона.

«Мой байк сейчас в целом тот же, что и в 2019 году, – рассказал Кэл Кратчлоу, пилот команды LCR. – Есть кое-какие доработки по двигателю и электронике, но сам мотоцикл тот же. В чем-то это хорошо – ты знаешь, как им управлять и чего от него ждать, можешь работать над мелкими деталями и нюансами. Но я бы, конечно, предпочел, чтобы техника обновлялась».

Дополнительной сложностью для Honda является ситуация с правилами – они существенно ограничивают возможности производителей по доработке машин.

«В ближайшие два года мы сможем лишь один раз заменить нынешний комплект обтекателей на новый, – пояснил лидер заводской команды и действующий чемпион мира Марк Маркес. – Поэтому мы должны быть на двести процентов уверены в деталях, которые хотели бы омологировать и использовать. И в этих условиях логичнее в начале сезона работать с хорошо известными деталями».

Ситуация для Honda осложняется тем, что до конца сезона участники MotoGP не смогут проводить тестовые заезды – таким образом, единственной возможностью для испытаний новых деталей становятся пятничные тренировки.

Воспользуются ли соперники Honda сложностями чемпионской команды – можно будет узнать по ходу прямых трансляций этапов чемпионата мира на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция субботних квалификаций начнется в 13:25 (пилоты MotoGP выйдут на трассу в 14:20), воскресных гонок – в 11:50 (подготовка к гонке MotoGP начнется в 14:30).