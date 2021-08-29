Honda на поуле: стартовая решетка Гран При Великобритании

В эти выходные на трассе в Сильверстоуне проходит мотоциклетный Гран При Великобритании. Ход и результаты вчерашней квалификации были отчасти неожиданными: к примеру, Хорхе Мартин умудрился на одном секторе опередить всех соперников больше чем на секунду – но на первой строчке в итоге оказался не он, а другой испанский пилот.

Пол Эспаргаро перешел в заводскую команду Honda минувшей зимой – и, как и несколько других гонщиков до него, столкнулся с определенными проблемами при адаптации к мотоциклу, на котором Марк Маркес завоевал свои шесть чемпионских титулов. До этого уик-энда Эспаргаро ни в гонках, ни в квалификациях не поднимался выше 8-го места и сейчас занимает в общем зачете 15-е место.

Получится ли у Эспаргаро удержаться в группе лидеров по ходу гонки – покажет прямая трансляция заезда на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Она начнется в 14:25 по московскому времени.