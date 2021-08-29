Honda на поуле: стартовая решетка Гран При Великобритании
Ряды лидеров общего зачета на первом ряду разбавил пилот, который в этом году ни разу не финишировал даже в первой пятерке
В эти выходные на трассе в Сильверстоуне проходит мотоциклетный Гран При Великобритании. Ход и результаты вчерашней квалификации были отчасти неожиданными: к примеру, Хорхе Мартин умудрился на одном секторе опередить всех соперников больше чем на секунду – но на первой строчке в итоге оказался не он, а другой испанский пилот.
Пол Эспаргаро перешел в заводскую команду Honda минувшей зимой – и, как и несколько других гонщиков до него, столкнулся с определенными проблемами при адаптации к мотоциклу, на котором Марк Маркес завоевал свои шесть чемпионских титулов. До этого уик-энда Эспаргаро ни в гонках, ни в квалификациях не поднимался выше 8-го места и сейчас занимает в общем зачете 15-е место.
Получится ли у Эспаргаро удержаться в группе лидеров по ходу гонки – покажет прямая трансляция заезда на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Она начнется в 14:25 по московскому времени.
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По ходу уик-энда из числа участников выбыл Лоренцо Савадори. На прошлом этапе итальянец повредил лодыжку, налетев на лежавший на асфальте мотоцикл другого пилота. Гонщик принял участие в пятничных тренировках, но испытывал дискомфорт и в итоге был вынужден отказаться от выступлений в Сильверстоуне.
Напомним, сегодняшняя гонка станет дебютной для Джейка Диксона, который последние несколько лет выступает в младшем классе Moto2 (где занимает сейчас 19-е место в общем зачете). Британец был приглашен в состав команды Petronas Yamaha SRT в рамках перестановок, причиной которых стало недавнее увольнение Маверика Виньялеса из заводской Yamaha.
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1. Пол Эспаргаро
Repsol Honda Team
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2. Франческо Баньяя
Ducati Team
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3. Фабио Куартараро
Monster Energy Yamaha MotoGP
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4. Хорхе Мартин
Pramac Racing
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5. Марк Маркес
Repsol Honda Team
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6. Алеш Эспаргаро
Aprilia Racing Team Gresini
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7. Джек Миллер
Ducati Team
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8. Валентино Росси
Petronas Yamaha SRT
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9. Жоан Зарко
Pramac Racing
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10. Алекс Ринс
Team Suzuki Ecstar
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11. Хоан Мир
Team Suzuki Ecstar
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12. Брэд Биндер
Red Bull KTM Factory Racing
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13. Энеа Бастьянини
Reale Avintia Racing
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14. Лука Марини
Reale Avintia Racing
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15. Такааки Накагами
LCR Honda
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16. Данило Петруччи
KTM Tech3
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17. Алекс Маркес
LCR Honda
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18. Икер Лекуона
KTM Tech3
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19. Кэл Кратчлоу
Monster Energy Yamaha MotoGP
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20. Мигель Оливейра
Red Bull KTM Factory Racing
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21. Джейк Диксон
Petronas Yamaha SRT
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