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Honda на поуле: стартовая решетка Гран При Великобритании

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Ряды лидеров общего зачета на первом ряду разбавил пилот, который в этом году ни разу не финишировал даже в первой пятерке

Honda на поуле: стартовая решетка Гран При Великобритании

В эти выходные на трассе в Сильверстоуне проходит мотоциклетный Гран При Великобритании. Ход и результаты вчерашней квалификации были отчасти неожиданными: к примеру, Хорхе Мартин умудрился на одном секторе опередить всех соперников больше чем на секунду – но на первой строчке в итоге оказался не он, а другой испанский пилот.

Пол Эспаргаро перешел в заводскую команду Honda минувшей зимой – и, как и несколько других гонщиков до него, столкнулся с определенными проблемами при адаптации к мотоциклу, на котором Марк Маркес завоевал свои шесть чемпионских титулов. До этого уик-энда Эспаргаро ни в гонках, ни в квалификациях не поднимался выше 8-го места и сейчас занимает в общем зачете 15-е место.

Получится ли у Эспаргаро удержаться в группе лидеров по ходу гонки – покажет прямая трансляция заезда на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Она начнется в 14:25 по московскому времени.

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По ходу уик-энда из числа участников выбыл Лоренцо Савадори. На прошлом этапе итальянец повредил лодыжку, налетев на лежавший на асфальте мотоцикл другого пилота. Гонщик принял участие в пятничных тренировках, но испытывал дискомфорт и в итоге был вынужден отказаться от выступлений в Сильверстоуне.

Напомним, сегодняшняя гонка станет дебютной для Джейка Диксона, который последние несколько лет выступает в младшем классе Moto2 (где занимает сейчас 19-е место в общем зачете). Британец был приглашен в состав команды Petronas Yamaha SRT в рамках перестановок, причиной которых стало недавнее увольнение Маверика Виньялеса из заводской Yamaha.

1. Spain Пол Эспаргаро

Repsol Honda Team

 

2. Italy Франческо Баньяя

Ducati Team

 

 

3. France Фабио Куартараро

Monster Energy Yamaha MotoGP

4. Spain Хорхе Мартин

Pramac Racing

 

5. Spain Марк Маркес

Repsol Honda Team

 

 

6. Spain Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini

7. Australia Джек Миллер

Ducati Team

 

8. Italy Валентино Росси

Petronas Yamaha SRT

 

 

9. France Жоан Зарко

Pramac Racing

10. Spain Алекс Ринс

Team Suzuki Ecstar

 

11. Spain Хоан Мир

Team Suzuki Ecstar

 

 

12. South Africa Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing

13. Italy Энеа Бастьянини

Reale Avintia Racing

 

14. Italy Лука Марини

Reale Avintia Racing

 

 

15. Japan Такааки Накагами

LCR Honda

16. Italy Данило Петруччи

KTM Tech3

 

17. Spain Алекс Маркес

LCR Honda

 

 

18. Spain Икер Лекуона

KTM Tech3

19. United Kingdom Кэл Кратчлоу

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

20. Portuga Мигель Оливейра

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

21. United Kingdom Джейк Диксон

Petronas Yamaha SRT

 

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