Honda может использовать шасси 2022 года уже в этот уик-энд

Пол Эспаргаро, выступающий за заводскую команду Honda, по ходу первых тренировок проходящего в эти выходные Гран При Арагона впервые опробовал в рамках гоночного уик-энда мотоцикл с рамой, разработанной для следующего сезона. По словам испанца, впечатления от нового варианта байка были позитивными – и Эспаргаро не против использовать новинку и в ключевых заездах этапа.

«Это действительно прототип конструкции следующего года, – рассказал гонщик журналистам. – Мы в этом году уже вряд ли резко улучшим положение в общем зачете – и имеет смысл думать о будущем. И если Honda считает логичным дальше работать именно с этой конструкцией, логично начать уже сейчас, не ждать других гонок.

Сегодня разница между старым и новым шасси была не так чтоб велика. Три из четырех гонщиков Honda были в пределах одной десятой. Когда я впервые сел на мотоцикл утром, ощущения были хорошими. И я четко могу сказать, что предпочел бы работать с ним и дальше».

Как стало известно журналистам, в распоряжении шестикратного чемпиона Марка Маркеса, являющегося напарником Эспаргаро, тоже есть шасси 2022 года. Но использовал ли испанец его в пятничных заездах, точной информации нет.

Самый успешный пилот последних лет сегодня привлек внимание к себе очередным падением, произошедшим во второй тренировке. Гонщик не получил повреждений, но был чрезвычайно раздосадован случившимся.

«Я был зол, потому что перед падением вроде бы все было под контролем, – рассказал испанец журналистам. – Я немного ушел с идеальной траектории и сказал себе: окей, надо сбавить ход – ведь это тренировка. Но, выехав на грязную часть трассы, переднее колесо сильно заскользило.

Раньше со мной не раз такое происходило – но каждый раз я чуть сбрасывался и ничего страшного не происходило. Вот и на этот раз мне казалось, что все под контролем. А в результате я потерял зацеп спереди, когда совершенно этого не ожидал».

Как пройдет Гран При Арагона для команды Honda – покажут прямые трансляции заездов на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляции субботней квалификации и воскресной гонки начнутся в 14:20.