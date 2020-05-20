Команду Honda обвинили в намеренном срыве правила «уайлд-кард» в MotoGP. С такой трактовкой выступил запасной гонщик команды Ducati Микеле Пирро. Итальянец оказался одним из пострадавших от отмены этого правила. В интервью Autosprint мотоциклист заявил, что за манипуляциями с правилами стоит заводской коллектив Honda.

«Я очень разочарован, – заявил Пирро. – Принять решение такого масштаба настолько заранее – это неправильно. Я бы еще понял, если бы «уайлд-кард» отменили за месяц до старта чемпионата, но сейчас мы даже не знаем, когда начнется сезон и сколько гонок в итоге пройдет.

Похоже, Honda хочет отплатить Лоренсо за переход в Yamaha. Но я не Лоренсо. Я не заработал столько денег, чтобы спокойно сидеть дома. Мне еще есть, что предложить MotoGP».

Хорхе Лоренсо выступал за команду Honda в 2019 году. В сезоне-2020 испанец перешел в другой коллектив из Японии, Yamaha, где получил должность тест-пилота. В этом качестве Лоренсо должен был провести одну или несколько гонок по системе «уайлд-кард», в рамках которой место на старте получают нерегулярные участники MotoGP.

Honda и Yamaha много десятилетий соперничают друг с другом как на гоночных трассах, так и в плане продаж мотоциклов. Судя по всему, именно факт столь долгой конкуренции двух японских марок натолкнул Пирро на мысль о том, зачем Honda понадобилось отменять правило об эпизодических стартах тест-пилотов.

Помимо Пирро и Лоренсо решение упразднить систему «уайлд-кард» ударило по Сильвену Гинтоли из Suzuki, Брэдли Смиту из Aprilla и Штефану Брадлю из Honda.