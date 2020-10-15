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Honda и Repsol договорились продолжать сотрудничество в MotoGP

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Honda и Repsol договорились продолжать сотрудничество в MotoGP
Автор:
, Ответственный редактор

Испанская нефтяная компания еще на два сезона останется титульным спонсором заводской команды Honda

Как стало известно Motorsport.com, стороны согласовали условия нового контракта. Их сотрудничество началось в 1995 году и стало одним из самых успешных в истории. Мик Дуэн, Валентино Росси, Ники Хейден, Кейси Стоунер и Марк Маркес выиграли в общей сложности 15 чемпионских титулов.  

Этим летом в паддоке ходили слухи, что экономическая ситуация может не позволить Repsol продолжать программу после завершения сезона-2021. Поговаривали, что испанцев в роли титульного спонсора может сменить Red Bull. Сейчас «Быки» имеют такой статус в KTM, а на Honda их логотипы занимают довольно скромное место.

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Однако теперь стало достоверно известно, что Honda и Repsol продолжат сотрудничество минимум до конца 2022 года. 

Для Honda нынешний сезон в премьер-классе складывается сложно. Ее бессменный лидер последних лет Марк Маркес выбыл из строя, сломав руку на первом же Гран При. Он попробовал вернуться в строй, но усугубил травму и выбыл до конца сезона. 

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Младший брат чемпиона Алекс и запасной гонщик Штефан Брадль с большим трудом зарабатывали очки, и лишь на недавнем дождевом этапе в Ле-Мане Алекс блестяще пробился с 18-го места на второе. 

Сейчас лучшим представителем Honda в таблице общего зачета остается Такааки Накагами из сателлита LCR. Японец стабильно зарабатывает очки на байке прошлого года, и хотя он ни разу не был на подиуме, но все же идет пятым в классификации, проигрывая 34 очка лидирующему Фабио Куартараро.

Red Bull уходит от Tech 3

Между тем, в Red Bull, похоже, все же собираются пересмотреть свою программу в MotoGP. Команда Tech 3, выступающая на технике KTM, потеряет с будущего года поддержку производителя энергетических напитков. 

Есть основания полагать, что это вынудит коллектив Эрва Поншараля задуматься о переходе с сезона-2022 на технику другого производителя. 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Repsol Honda Team
Автор Александр Кабановский

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