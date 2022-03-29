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MotoGP Новости

Грузы команд MotoGP застряли в Африке

Имущество Ducati и двух ее сателлитов оказалось в Кении из-за поломки самолета, летевшего на Гран При Аргентины

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Грузы команд MotoGP застряли в Африке
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В этот уик-энд в MotoGP проводит третий этап сезона на трассе «Термас-де-Рио-Ондо». Логистика чемпионата выстроена так, что грузы команд на пяти самолетах перевезут а Варентину прямо с индонезийского острова Ломбок, где прошел предыдущий уик-энд. 

Однако, как сообщил телеканал Sky Италия, один из этих самолетов не смог подняться в воздух после технической остановки в кенийском городе Момбаса из-за выявленной поломки. 

Организаторы MotoGP сообщили Motorsport.com, что сейчас ремонт уже практически завершен, потому борт сможет приземлиться в Аргентине в ближайшие дни. 

Однако для тех команд, чье имущество задержалось, это может стать проблемой – достаточно вспомнить похожую историю с задержкой грузов команды Haas по пути на тесты Ф1. 

Известно, что самолет перевозил грузы заводской Ducati и двух ее сателлитов – Gresini Racing и VR46 Валентино Росси.

Уже известно, что все они получат свое имущество только в четверг, потому будут вынуждены разворачиваться в паддоке в ускоренном темпе до старта пятничных тренировок – первая из них должна стартовать в 10:50 по местному времени.

В этом сезоне MotoGP приедет в Аргентину впервые после начала коронавирусной пандемии. В гонке не сможет принять участие Марк Маркес, который продолжает восстановление после падения в Индонезии.

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