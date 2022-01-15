Gresini первой в MotoGP показала мотоцикл для 2022 года

Gresini Racing является одним из старожилов премьер-класса: она дебютировала еще в 1998-м, а с сезона-2002 выступает с полноценной программой. Семь последних лет итальянцы провели в качестве технического партнера Aprilia, но теперь готовы вернуться к независимому статусу.

К сожалению, в прошлом феврале коронавирус унес жизнь основателя и бессменного руководителя коллектива Фаусто Грезини, так что теперь проектом руководит его супруга Надя Падовани.

С сезона-2022 Gresini будет выступать на технике Ducati прошлогодней спецификации, ее гонщиками станут призер двух Гран При Энеа Бастьянини, перешедший из Avintia, и новичок премьер-категории Фабио Ди Джаннантонио по прозвищу Диджа.

Новыми цветами команды стали голубой, белый и красный, ливрею создал дизайнер Альдо Друди. Презентация прошла в субботу.

Энеа Бастьянини и Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Racing Фото: Gresini Racing

«Мы представляем проект, в который искренне верим и над которым работали без перерывов весь прошлый год, – сказала Падовани. – Наша мотивация очень высока, и мы решили провести презентацию раньше всех. Кроме того, я считаю наши мотоциклы прекрасными – надеюсь, они понравятся и всем остальным.

Мне хочется верить, что Фаусто смотрит на нас с небес и гордится тем, что сделала его семья. Он никогда не разделял свою семью в родственном и рабочем плане, мы всегда сообща.

Я вижу, что Диджа и Энеа в отличной форме, и им не терпится стартовать. Мы нацелены бороться за высокие позиции и порой подниматься на подиум».

Энеа Бастьянини и Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Racing Фото: Gresini Racing

Gresini станет в новом сезоне одним из трех сателлитов Ducati – техника той же марки будет у Pramac Racing и VR46 Валентино Росси, которая займет место Avintia. Генеральный менеджер Ducati Джиджи Далл'Инья заверил, что команда в новом сезоне получит полную поддержку производителя.

Правда, ради проекта в MotoGP Gresini пришлось отказаться от выступлений в Moto3.

В начале февраля участники чемпионата мира проведут официальные тесты на «Сепанге», первый Гран При пройдет в Катаре 26-28 марта.

Мотоцикл Энеа Бастьянини, Gresini Racing Фото: Gresini Racing