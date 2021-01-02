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MotoGP / Новость

Босса команды MotoGP ввели в искусственную кому

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Босса команды MotoGP ввели в искусственную кому
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Борьба Фаусто Грезини, который руководит программой Aprilia в чемпионате мира, с коронавирусной инфекцией складывается непросто, но медики настроены оптимистично

Один из ветеранов паддока MotoGP госпитализировали в Имоле 27 декабря после положительного теста на коронавирус. 

Состояние 59-летнего итальянца после этого ухудшилось настолько, что его пришлось перевезли в Болонью и ввести в состояние искусственной комы из-за падения уровня кислорода в крови. 

В пятницу врачи выпустили официальное заявление, в котором ситуация названа сложной, однако отмечены постепенные изменения к лучшему. 

«Состояние Фаусто Грезини, который был доставлен в больницу «Карло Альберто Пиццарди» 30 декабря, понемногу улучшается, – гласит документ. – После поступления с очень низким уровнем кислорода в крови глава команды Gresini Racing был введен в медикаментозную кому и был подвергнут интубации через трахею, чтобы помочь насыщению органов кислородом. 

В течение последних часов, отметив легкое улучшение общего состояния, медики приступили к постепенному процессу вывода пациента из комы, чтобы иметь возможность запустить искусственную вентиляцию легких».

Фаусто Грезини в 80-х годах прошлого века дважды выигрывал звание чемпиона мира в 125-кубовой категории. 

Его команда Gresini является в MotoGP заводской для марки Aprilia, однако за семь совместных сезонов ее гонщики ни разу не финишировали в Гран При выше шестого места.

Недавно Gresini сделала заявление, что продолжит работу с итальянским производителем в 2021 году, но с сезона-22 вновь станет независимой. В последний раз она имела статус сателлита в 2014-м, когда выступала на технике Honda. Aprilia с 2022 года будет заниматься своей программой самостоятельно. 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Aprilia Racing Team Gresini
Автор Льюис Дункан

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