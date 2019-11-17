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MotoGP / Гран При Валенсии / Галерея

Гран При Валенсии MotoGP: стартовая решетка в картинках

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Гран При Валенсии MotoGP: стартовая решетка в картинках
17 нояб. 2019 г., 09:29

Хорхе Лоренсо проводит последнюю гонку в самом престижном классе, а молодой испанец Икер Лекуона – первую. С каких позиций они начнут этот заезд?

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Завершающую гонку MotoGP этого сезона можно увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Предстартовая процедура начнется в 15:30 – а до этого (начиная с 12:40) пройдут прямые трансляции заездов младших классов Moto3 и Moto2.

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