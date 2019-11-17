Гран При Валенсии MotoGP: стартовая решетка в картинках

Завершающую гонку MotoGP этого сезона можно увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Предстартовая процедура начнется в 15:30 – а до этого (начиная с 12:40) пройдут прямые трансляции заездов младших классов Moto3 и Moto2.