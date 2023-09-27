Гран При Казахстана вернется в календарь MotoGP с 2024 года
Организаторы чемпионата мира представили рекордное расписание из 22 этапов – новый сезон продлится с 10 марта по 17 ноября и впервые включит этап в пригороде Алма-Аты
Первую попытку открыть для себя новый гоночный комплекс «Сокол» промоутеры MotoGP предприняли еще год назад. Этап включили в календарь, однако в конце апреля было объявлено, что Гран При не состоится – причиной такого решения стали сложности с омологацией.
В 2024-м чемпионат мира предпримет вторую попытку приехать в Казахстан – этап запланирован на середину июня и занимает в календаре место между итальянским Муджелло и голландским Ассеном.
Трасса «Сокол» примет этап MotoGP в Казахстане
Фото: MotoGP
Старт сезона вновь будет дан в Катаре – в нынешнем сезоне из этой традиции пришлось сделать исключение из-за ремонта трассы, но теперь все возвращается к привычной картине.
Кроме того, Испания вновь получит четыре Гран При – после годичной паузы MotoGP вновь проведет этап в Арагоне. Индийская гонка, которую в этом году сильно ругали за невероятную жару, так и осталась в конце сентября – вопреки слухам о переносе на более позднюю дату.
Летние каникулы продлятся с 7 июля по 4 августа. Также стоит отметить, что целых 11 раз по ходу сезона участники чемпионата будут проводить свои гонки в один уик-энд с Формулой 1.
Наконец, новая венгерская трасса «Балатон-парк» недавно прошла омологацию FIM и станет в предстоящем сезоне запасной.
Календарь MotoGP на 2024 год
|Этап
|Дата
|Гонка
|Место / трасса
|1
|8-10 марта
|Гран При Катара
|Лосаил
|2
|22-24 марта
|Гран При Португалии
|Портиман
|3
|5-7 апреля
|Гран При Аргентины
|«Термас-де-Рио-Ондо»
|4
|12-14 апреля
|Гран При Америк
|Остин
|5
|26-28 апреля
|Гран При Испании
|Херес
|6
|10-12 мая
|Гран При Франции
|Ле-Ман
|7
|1-3 сентября
|Гран При Каталонии
|Барселона
|8
|30 мая – 2 июня
|Гран При Италии
|Муджелло
|9
|14-16 июня
|Гран При Казахстана
|«Сокол»
|10
|28-30 июня
|Гран При Нидерландов
|Ассен
|11
|5-7 июля
|Гран При Германии
|«Заксенринг»
|12
|2-4 августа
|Гран При Великобритании
|Сильверстоун
|13
|16-18 августа
|Гран При Австрии
|Шпильберг
|14
|30 августа – 1 сентября
|Гран При Арагона
|«Моторленд»
|15
|6-8 сентября
|Гран При Сан-Марино*
|Мизано
|16
|20-22 сентября
|Гран При Индии
|Нью-Дели
|17
|4-6 октября
|Гран При Индонезии
|Мандалика
|18
|27-29 сентября
|Гран При Японии
|Мотеги
|19
|18-20 октября
|Гран При Австралии
|Филлип-Айленд
|20
|25-27 октября
|Гран При Таиланда
|Бурирам
|21
|1-3 ноября
|Гран При Малайзии
|Сепанг
|22
|15-17 ноября
|Гран При Валенсии
|Валенсия
*Гран При Сан-Марино и побережья Римини
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