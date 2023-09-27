Гран При Казахстана вернется в календарь MotoGP с 2024 года

Первую попытку открыть для себя новый гоночный комплекс «Сокол» промоутеры MotoGP предприняли еще год назад. Этап включили в календарь, однако в конце апреля было объявлено, что Гран При не состоится – причиной такого решения стали сложности с омологацией.

В 2024-м чемпионат мира предпримет вторую попытку приехать в Казахстан – этап запланирован на середину июня и занимает в календаре место между итальянским Муджелло и голландским Ассеном.

Трасса «Сокол» примет этап MotoGP в Казахстане Фото: MotoGP

Старт сезона вновь будет дан в Катаре – в нынешнем сезоне из этой традиции пришлось сделать исключение из-за ремонта трассы, но теперь все возвращается к привычной картине.

Кроме того, Испания вновь получит четыре Гран При – после годичной паузы MotoGP вновь проведет этап в Арагоне. Индийская гонка, которую в этом году сильно ругали за невероятную жару, так и осталась в конце сентября – вопреки слухам о переносе на более позднюю дату.

Летние каникулы продлятся с 7 июля по 4 августа. Также стоит отметить, что целых 11 раз по ходу сезона участники чемпионата будут проводить свои гонки в один уик-энд с Формулой 1.

Наконец, новая венгерская трасса «Балатон-парк» недавно прошла омологацию FIM и станет в предстоящем сезоне запасной.

Календарь MotoGP на 2024 год

Этап Дата Гонка Место / трасса 1 8-10 марта Гран При Катара Лосаил 2 22-24 марта Гран При Португалии Портиман 3 5-7 апреля Гран При Аргентины «Термас-де-Рио-Ондо» 4 12-14 апреля Гран При Америк Остин 5 26-28 апреля Гран При Испании Херес 6 10-12 мая Гран При Франции Ле-Ман 7 1-3 сентября Гран При Каталонии Барселона 8 30 мая – 2 июня Гран При Италии Муджелло 9 14-16 июня Гран При Казахстана «Сокол» 10 28-30 июня Гран При Нидерландов Ассен 11 5-7 июля Гран При Германии «Заксенринг» 12 2-4 августа Гран При Великобритании Сильверстоун 13 16-18 августа Гран При Австрии Шпильберг 14 30 августа – 1 сентября Гран При Арагона «Моторленд» 15 6-8 сентября Гран При Сан-Марино* Мизано 16 20-22 сентября Гран При Индии Нью-Дели 17 4-6 октября Гран При Индонезии Мандалика 18 27-29 сентября Гран При Японии Мотеги 19 18-20 октября Гран При Австралии Филлип-Айленд 20 25-27 октября Гран При Таиланда Бурирам 21 1-3 ноября Гран При Малайзии Сепанг 22 15-17 ноября Гран При Валенсии Валенсия

*Гран При Сан-Марино и побережья Римини

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