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Гран При Казахстана вернется в календарь MotoGP с 2024 года

Организаторы чемпионата мира представили рекордное расписание из 22 этапов – новый сезон продлится с 10 марта по 17 ноября и впервые включит этап в пригороде Алма-Аты

Льюис Дункан
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После старта: впереди Хорхе Мартин, Pramac Racing

Первую попытку открыть для себя новый гоночный комплекс «Сокол» промоутеры MotoGP предприняли еще год назад. Этап включили в календарь, однако в конце апреля было объявлено, что Гран При не состоится – причиной такого решения стали сложности с омологацией. 

В 2024-м чемпионат мира предпримет вторую попытку приехать в Казахстан – этап запланирован на середину июня и занимает в календаре место между итальянским Муджелло и голландским Ассеном. 

Трасса «Сокол» примет этап MotoGP в Казахстане

Трасса «Сокол» примет этап MotoGP в Казахстане

Фото: MotoGP

Старт сезона вновь будет дан в Катаре – в нынешнем сезоне из этой традиции пришлось сделать исключение из-за ремонта трассы, но теперь все возвращается к привычной картине.  

Кроме того, Испания вновь получит четыре Гран При – после годичной паузы MotoGP вновь проведет этап в Арагоне. Индийская гонка, которую в этом году сильно ругали за невероятную жару, так и осталась в конце сентября – вопреки слухам о переносе на более позднюю дату. 

Летние каникулы продлятся с 7 июля по 4 августа. Также стоит отметить, что целых 11 раз по ходу сезона участники чемпионата будут проводить свои гонки в один уик-энд с Формулой 1.

Наконец, новая венгерская трасса «Балатон-парк» недавно прошла омологацию FIM и станет в предстоящем сезоне запасной. 

Календарь MotoGP на 2024 год

Этап Дата Гонка Место / трасса
1 8-10 марта Qatar Гран При Катара Лосаил
2 22-24 марта Portugal Гран При Португалии Портиман
3 5-7 апреля Argentina Гран При Аргентины «Термас-де-Рио-Ондо»
4 12-14 апреля United States Гран При Америк Остин
5 26-28 апреля Spain Гран При Испании Херес
6 10-12 мая France Гран При Франции Ле-Ман
7 1-3 сентября Spain Гран При Каталонии Барселона
8 30 мая – 2 июня Italy Гран При Италии Муджелло
9 14-16 июня Kazakhstan Гран При Казахстана «Сокол»
10 28-30 июня Netherlands Гран При Нидерландов Ассен
11 5-7 июля Germany Гран При Германии «Заксенринг»
12 2-4 августа United Kingdom Гран При Великобритании Сильверстоун
13 16-18 августа Austria Гран При Австрии Шпильберг
14 30 августа – 1 сентября Spain Гран При Арагона «Моторленд»
15 6-8 сентября San Marino Гран При Сан-Марино* Мизано
16 20-22 сентября India Гран При Индии Нью-Дели
17 4-6 октября Indonesia Гран При Индонезии Мандалика
18 27-29 сентября Japan Гран При Японии Мотеги
19 18-20 октября Australia Гран При Австралии Филлип-Айленд
20 25-27 октября Thailand Гран При Таиланда Бурирам
21 1-3 ноября Malaysia Гран При Малайзии Сепанг
22 15-17 ноября Spain Гран При Валенсии Валенсия

*Гран При Сан-Марино и побережья Римини

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