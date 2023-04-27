Гран При Казахстала исключили из календаря MotoGP 2023 года
Чемпионат мира не приедет на новую трассу «Сокол» близ Алма-Аты, объяснив такое решение затянувшейся омологацией
В календаре MotoGP на сезон-2023 для этапов в Казахстане и Индии была сделана сноска о необходимости омологации трассы. Это обычная практика для новых этапов, которая почти никогда не становится препятствием для их проведения.
Однако на этой неделе организаторы MotoGP выпустили короткое сообщение о том, что запланированная на 9 июля гонка не состоится. Они выразили надежду на возвращение этапа в 2024-м.
«FIM, [ассоциация команд] IRTA и [промоутер Dorna Sports подтверждают отмену Гран При Казахстана 2023 года, – сказало в тексте. – К такому решению привели затянувшиеся работы по омологации трассы и глобальные операционные сложности.
MotoGP ждет возможности приехать на Международную трассу "Сокол" в 2024 году и открыть для себя новый регион. В 2023-м этап не будет заменен».
Гран При Индии на трассе Будды пока остается в календаре MotoGP.
Ранее потеряла обещанный было этап и не сумела вернуть его финская трасса «Кюмиринг». Всего в каледнаре-2023 осталось 20 Гран При.
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