Предыдущая / Баньяя назвал себя «на 100% невиновным» в падении на Гран При Америк Следующая / Бастьянини вернется в пелотон MotoGP на этапе в Хересе, Маркес – нет
MotoGP Новость

Гран При Казахстала исключили из календаря MotoGP 2023 года

Чемпионат мира не приедет на новую трассу «Сокол» близ Алма-Аты, объяснив такое решение затянувшейся омологацией

Льюис Дункан
Автор:
Гран При Казахстала исключили из календаря MotoGP 2023 года

В календаре MotoGP на сезон-2023 для этапов в Казахстане и Индии была сделана сноска о необходимости омологации трассы. Это обычная практика для новых этапов, которая почти никогда не становится препятствием для их проведения. 

Однако на этой неделе организаторы MotoGP выпустили короткое сообщение о том, что запланированная на 9 июля гонка не состоится.  Они выразили надежду на возвращение этапа в 2024-м. 

«FIM, [ассоциация команд] IRTA и [промоутер Dorna Sports подтверждают отмену Гран При Казахстана 2023 года, – сказало в тексте. – К такому решению привели затянувшиеся работы по омологации трассы и глобальные операционные сложности.

MotoGP ждет возможности приехать на Международную трассу "Сокол" в 2024 году и открыть для себя новый регион. В 2023-м этап не будет заменен».

Гран При Индии на трассе Будды пока остается в календаре MotoGP. 

Ранее потеряла обещанный было этап и не сумела вернуть его финская трасса «Кюмиринг». Всего в каледнаре-2023 осталось 20 Гран При. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Баньяя назвал себя «на 100% невиновным» в падении на Гран При Америк

Бастьянини вернется в пелотон MotoGP на этапе в Хересе, Маркес – нет

Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
В MotoGP назвали дату и место стартового этапа 2024 года

В MotoGP назвали дату и место стартового этапа 2024 года

MotoGP

В MotoGP назвали дату и место стартового этапа 2024 года В MotoGP назвали дату и место стартового этапа 2024 года

Бастьянини вернется в пелотон MotoGP на этапе в Хересе, Маркес – нет

Бастьянини вернется в пелотон MotoGP на этапе в Хересе, Маркес – нет

MotoGP
Гран При Испании

Бастьянини вернется в пелотон MotoGP на этапе в Хересе, Маркес – нет Бастьянини вернется в пелотон MotoGP на этапе в Хересе, Маркес – нет

Баньяя назвал себя «на 100% невиновным» в падении на Гран При Америк

Баньяя назвал себя «на 100% невиновным» в падении на Гран При Америк

MotoGP
Гран При Америк

Баньяя назвал себя «на 100% невиновным» в падении на Гран При Америк Баньяя назвал себя «на 100% невиновным» в падении на Гран При Америк

Самое важное:

Вольф о темпе Mercedes в Баку: Мы все теряем в трех поворотах

Вольф о темпе Mercedes в Баку: Мы все теряем в трех поворотах

F1 Формула 1
Гран При Азербайджана

Вольф о темпе Mercedes в Баку: Мы все теряем в трех поворотах Вольф о темпе Mercedes в Баку: Мы все теряем в трех поворотах

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях

F1 Формула 1
Гран При Азербайджана

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях

Перес не придал значения ошибке в квалификации

Перес не придал значения ошибке в квалификации

F1 Формула 1
Гран При Азербайджана

Перес не придал значения ошибке в квалификации Перес не придал значения ошибке в квалификации

«Кое-что попробовали». Макс объяснил поражение в квалификации

«Кое-что попробовали». Макс объяснил поражение в квалификации

F1 Формула 1
Гран При Азербайджана

«Кое-что попробовали». Макс объяснил поражение в квалификации «Кое-что попробовали». Макс объяснил поражение в квалификации

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.