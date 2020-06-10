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MotoGP / Новость

Гран При Италии официально отменен. MotoGP не приедет в Муджелло

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Гран При Италии официально отменен. MotoGP не приедет в Муджелло
Автор:
10 июн. 2020 г., 13:30

Главная мотоциклетная серия отменила уже восьмой Гран При

MotoGP объявила об окончательной отмене уже восьмого этапа в 2020 году. На этот раз было решено не проводить Гран При Италии в Муджелло. Руководитель серии Кармело Эспелета подтвердил, что из-за эпидемии коронавируса MotoGP не смогла найти для Муджелло подходящего места в календаре.

Пандемия вынудила MotoGP последовательно отказаться от первых десяти гонок сезона. Среди окончательно отмененных этапов Муджелло присоединился к Гран При Катара, Голландии, Германии, Финляндии, Великобритании, Австралии и Японии.

Сезон MotoGP планируется начать 19 июля в Хересе. Испанская трасса должна принять две гонки подряд. Полный календарь на европейскую часть сезона MotoGP должна выложить на этой неделе. Проведение этапов вне Европе не ожидается до середины ноября.

Отметим, что новость об отмене этапа MotoGP в Муджелло появилась на фоне слухов о проведении на трассе Гран При Формулы 1 этой осенью.

Те гонки, что все же попадут в календарь MotoGP, вы сможете увидеть на «Моторспорт.ТВ». Как и в прошлом году, российские зрители смогут следить за квалификациями и гонками трех классов – MotoGP, Moto2 и Moto3.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Льюис Дункан

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